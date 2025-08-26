上周五鮑爾演講狂歡變周一變冷靜 華爾街怎麼看後續利率決策？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-26 06:00

在鮑爾釋出可能進行利率轉向的消息後，分析師對後續政策步調持謹慎態度。(圖:Reuters/TPG)

根據《CNBC》周一（25 日）報導，美股經歷上周五的狂歡後，今日投資人開始冷靜思考，聯準會到底會多積極降息，以及降息對經濟的實際影響。各國股市多數下跌，對聯準會政策敏感的短期公債殖利率反而上升。

市場押注 9 月降息

紐約梅隆銀行首席投資長 Jason Granet 說：「如果聯準會真要行動，我覺得步調會比較慢。鮑爾只是把門推開一條縫，沒有為 9 月大開綠燈。」

交易員目前認為聯準會 9 月降息一碼 (0.25 個百分點) 幾乎底定，機率高達 82%。但 10 月再降息的機率只有 42%，全年降息三次的預期也只有 33%。

「9 月會議前還有不少經濟數據要看，」Granet 表示：「關鍵問題是降息速度。」

分析師質疑降息理由

對於快速寬鬆政策，懷疑者擔心川普關稅可能推升通膨，且經濟數據上雖然勞動市場轉弱但整體仍有韌性。

摩根士丹利首席投資長 Lisa Shalett 說：「雖然聯準會面臨政治壓力要求降息，且部分就業數據確實出現問題，但我們認為理由還不夠充分。聯準會到底急著要解決什麼問題？」

摩根士丹利認為 9 月降息機率只有 50%，主要考量通膨不確定性，以及聯準會在川普和白宮施壓下能否保持獨立。

Shalett 也提醒投資人別太期待降息能推動股市上漲，「在沒有經濟衰退的情況下，寬鬆政策通常有限，況且主要經濟體對利率變化的敏感度已經降低很多。」

去年教訓歷歷在目

去年聯準會開始降息，原本希望讓借貸成本下降，結果卻出現意外狀況——公債殖利率和房貸利率反而上升。

為什麼會這樣？市場擔心聯準會降息太快，可能刺激經濟過熱，導致通膨重新抬頭。加上當時經濟數據不錯，投資人預期經濟會加速成長，這種樂觀情緒反而推升了長期利率。

資深分析師 Ed Yardeni 就擔心重蹈覆轍，他認為鮑爾可能低估川普關稅對通膨的持續影響。

Yardeni 周一說：「去年聯準會降息 100 個基點，債券殖利率卻漲了 100 個基點，這就是警訊。」若又發生同樣情況，白宮希望透過降息減輕國債負擔、刺激房市的計畫就會落空。

不過 Yardeni 仍看好股市，認為降息會推升多頭行情。他預測標普 500 指數年底前可望漲到 6600 點，2026 年達到 7500 點。