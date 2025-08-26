鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 01:00

‌



根據《CNBC》報導，英特爾 (INTC-US) 周一 (25 日) 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中警告，川普政府近期宣布取得公司 10% 股權的協議，可能引發投資人、員工、客戶及國際合作夥伴的「不利反應」，並對公司股東與未來業務造成風險。

英特爾示警：川普政府10%入股恐衝擊股東與海外銷售(圖:Reuters/TPG)

英特爾在文件中表示，這項交易將公司直接與美國總統川普多變的關稅與貿易政策綁在一起，尤其在公司去年 76% 的營收來自美國境外的情況下，國際客戶可能出現顧慮。英特爾 2024 會計年度營收為 531 億美元，較前一年下滑 2%。公司指出，除了市場反應，交易也可能帶來額外的訴訟、監管與政治審視，甚至在華府政治環境變化下挑戰協議的持續性，進而影響股東權益。

‌



這筆交易於上周五正式公布，美國商務部將持有最多 4.333 億股英特爾股份，對現有股東具有稀釋效應。資金來源主要來自拜登時期《晶片法案》(CHIPS Act) 核撥給英特爾的補助。公司已獲得 22 億美元款項，並預期再收 57 億美元，另有 32 億美元來自其他聯邦計畫，總計約 111 億美元。

川普對這項協議大力讚揚，稱其為「對美國而言的偉大交易」，強調先進晶片的生產對國家未來至關重要。英特爾股價在 8 月間市場對交易預期逐漸升高時上漲約 25%。

然而，英特爾在文件中也提醒，這筆交易意味著政府將與公司董事會共同投票，降低其他股東的治理權利，並可能限制未來對股東有利的潛在交易。公司還坦言，目前尚未完成對所有「財務、稅務與會計影響」的全面分析。