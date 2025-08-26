鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 02:40

「股神」巴菲特周一 (25 日) 在接受《CNBC》專訪時表示，自己無意再收購另一家鐵路公司，但透露本月稍早曾與美國鐵路業者 CSX 執行長會面，討論透過合作來提升貨運效率的可能性。

巴菲特否認收購 CSX股價應聲下挫(圖：REUTERS/TPG)

巴菲特與波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長接班人阿貝爾 (Greg Abel) 於 8 月 3 日在奧馬哈 (Omaha) 與 CSX 執行長 Joseph Hinrichs 單獨會談，並明確表態不會對 CSX 提出收購，但相信雙方透過合作可望獲得與併購相似的效益。

巴菲特的談話正值市場對鐵路業合併動向高度關注之際。波克夏旗下的 BNSF 鐵路與 CSX 上周五剛宣布合作，將啟動新的跨美國東西岸聯運服務，藉此提高貨物運輸效率，而無需支付高額溢價收購 CSX。

鐵路產業本來相對穩定，但在 7 月聯合太平洋宣布斥資 850 億美元收購諾福克南方後，市場出現震動，外界一度揣測波克夏可能加入併購行列。CSX 股價也在當時因傳聞上漲約 9%。