ADP經濟學家：「大留任」取代疫情間的大離職潮

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-25 20:49

《CNBC》周一（25 日）報導，繼疫情期間的「大離職潮」後，美國勞動市場出現「大留任」趨勢。ADP 首席經濟學家指出，員工不再頻繁跳槽，企業也暫停招聘決定，形成「不雇不裁」市場，連向來流動性高的 IT 業也出現員工大量留任現象。

美國就業市場陷「低招聘、低裁員」的不裁不僱現象。(圖:Shutterstock)

勞動薪酬數據公司 ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，數據顯示員工的流動率極低，這在美國相當罕見，並將此現象稱作「大留任」。

企業暫停招聘決定

Richardson 指出，企業暫停招聘主要因對未來不確定，而非刻意裁員，而不裁員則顯示企業不願讓員工離開，因為重新招募耗時過長。

目前美國就業市場已出現降溫跡象。8 月 1 日公布數據顯示，7 月非農就業僅增 7.3 萬人，遠低於預期，失業率升至 4.2%。就業數據疲弱可能促使聯準會 9 月降息。

英國出現類似趨勢

英國也出現類似轉變。2025 年 8 月中旬公布的最新英國就業數據顯示，勞動市場持續降溫，5 至 7 月職缺較前期下降 5.8% 至 71.8 萬個，18 個行業中有 16 個出現下滑。英國國家統計局補充，「職缺調查反映部分企業可能不再招聘新員工或替補離職員工。」

招聘就業聯合會執行長 Neil Carberry 向《CNBC》表示，英國也出現「大留任」趨勢，企業在更了解英國經濟軌跡前不願大舉招聘，使得英國經濟成長一直疲軟。