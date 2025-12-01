鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 03:01

綜合外媒周二 (23 日) 報導，美國消費者信心在 12 月進一步惡化，連續第 5 個月下滑，追平 2008 年金融海嘯以來最長連跌紀錄。高物價、勞動市場與政治不確定性持續打壓消費者情緒。

美國經濟評議會 (Conference Board)12 月消費者信心指數降至 89.1 點，單月下跌 3.8 點，低於經濟學家預估的 91.0 點。

現況指數創近 4 年新低

分項指標顯示，現況指數暴跌至 116.8 點，創 2021 年 2 月以來最低。未來六個月預期指數在 12 月則持平。

經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 表示，消費者在問卷中提及影響經濟的因素，仍以物價通膨、關稅貿易與政治為主。不過在 12 月，提及移民、戰爭，以及個人財務相關議題（如利率、稅收、銀行與保險）的比例明顯增加。

儘管市場原本預期信心會在政府關門結束後反彈，但指數持續下滑，凸顯消費者對通膨、關稅與政治的不安情緒揮之不去。

就業展望惡化 家庭財務轉負

勞動市場訊號持續惡化。更多消費者認為工作難找，認為工作充裕的比例則下降。而經濟學家密切關注的就業市場指標，即上述兩數字的差額收窄至 2021 年初以來最低。

受訪者對家庭當前財務狀況的評估隨之下滑，近 4 年來首次轉為負面。不過他們對未來展望較為樂觀。購買主要家電、房屋和汽車的計畫本月下降，計劃度假的比例也減少。

經濟學家：明年降息機會增

經濟學家預測，明年就業市場將持續疲弱，失業率幾乎不會改善，可能繼續打壓信心。他們也預期 2026 年薪資成長將進一步降溫，這將擴大不同收入族群的消費差距。

彭博經濟 (Bloomberg Economics) 指出，消費者對當前就業機會與未來勞動市場的評估都在惡化。鑑於勞動市場健康對聯準會政策決策的重要性，預期明年會有更多降息。

經濟評議會指數聚焦勞動市場狀況，密西根大學消費者信心指標則強調個人財務和生活成本。兩者近年來大致同步，密西根大學指數 12 月也因負擔能力擔憂而持續低迷。