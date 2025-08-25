鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 17:10

‌



聯準會近期已將勞動市場做為核心關注點，其脆弱性及對經濟的潛在風險，也因而愈發凸顯。

美國就業市場陷「低招聘、低裁員」兩難 潛藏大規模失業危機(圖:shutterstock)

儘管失業率維持低點且雇主不熱衷於裁員，但同時，企業也缺乏招聘新員工的意願。聯準會主席鮑爾將當前市場描述為「詭異」，指出勞動力供應縮減抵銷了需求減少，使得失業率相對較低。然而，鮑爾強調勞動市場惡化的風險正在上升。

‌



近期數據顯示就業增長疲弱。7 月就業報告的修訂顯示，近期就業增長遠比先前預期的疲弱。招聘速度顯著放緩，6 月份的聘用率僅為 3.3%，遠低於疫情爆發前的 2020 年 2 月 (3.9%) 和 2021 年 11 月 (4.6%) 的水準。

招聘遲緩的原因複雜。部分歸因於川普關稅政策帶來的不確定性，這使得部分企業難以制定計畫。此外，聯準會為抑制通膨而實施的急劇升息也可能扮演了角色。一些雇主在經濟從疫情中迅速復甦時，可能出現了過度招聘的情況。

目前企業裁員人數不多，6 月份裁員占總就業人數的比率僅為 1%，接近 2021 年健壯就業市場期間的歷史低點。

經濟學家將這種在不確定時期不願解雇員工的現象稱為「勞動力囤積」。這種做法在近年來尤為強烈，因為許多企業在疫情初期解雇大量員工後，在經濟復甦時難以找到替代人手，吸取了教訓。歷史上，這也關乎員工士氣。

然而，這種「低招聘、低裁員」的模式已損害了一些美國人的就業前景。年輕人更難進入就業市場，而較頻繁換工作的低薪工人工資增長明顯放緩。更多的人需要花更長時間尋找工作，甚至經歷長達半年或更久的失業期。

這種情況的風險在於，由於招聘活動低迷，即使裁員人數略有增加，也可能導致大規模就業流失。例如，如果裁員率從 6 月的 1% 僅上升至疫情前的 2020 年 2 月的 1.3%，裁員人數將超過 200 萬，在招聘未增加的情況下，經濟將難以吸收。