鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 16:20

古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%(圖:shutterstock)

古根漢 (Guggenheim) 的一位分析師在報告中，重申了對特斯拉的「賣出」評級和 175 美元的目標價。他認為，Robotaxi 的推出將耗時長、成本高且風險高昂，將帶來巨大的現金消耗、技術障礙和監管風險。

‌



分析師指出，特斯拉的 Robotaxi 試點計畫儘管已在奧斯汀啟動，但目前服務仍需車內人員監管。這與市場對其「完全無人監督的自動駕駛」願景有所落差，而這項願景正是支撐特斯拉當前 高達 192 倍本益比的關鍵。

他強調，Robotaxi 服務的全面推動預計將是漫長、昂貴且充滿風險的過程，其中涉及巨額現金消耗、技術挑戰以及嚴格的監管審查。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已針對該計畫提出詳細資訊要求，凸顯了未來合規工作的艱鉅性。若無人監督的商業化進程緩慢，投資者對其迅速獲利的期待可能落空，短期內更像是研究與開發的投入而非實質性獲利來源。

從財務數據來看，特斯拉的最新季報也顯示出警訊。 公司第二季營收年減 12%，汽車業務收入年減 16%，營運收入大幅年減 42%，每股盈餘年減 18%。這些數字反映了當前汽車市場環境的挑戰，並可能暗示特斯拉汽車的需求正在降溫。

儘管特斯拉擁有約 368 億美元的充足流動性來支持其在 AI 和產能擴張上的大量投資，這卻導致公司近期利潤正在縮減，同時為一個不確定的長期回報投入巨額資金。