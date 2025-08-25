古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
一份華爾街分析報告指出，特斯拉 (TSLA-US) 因投入人工智慧 (AI) 而備受矚目，但其自動駕駛叫車服務 (Robotaxi) 計畫充斥疑慮，預計股價可能下挫 45%。
古根漢 (Guggenheim) 的一位分析師在報告中，重申了對特斯拉的「賣出」評級和 175 美元的目標價。他認為，Robotaxi 的推出將耗時長、成本高且風險高昂，將帶來巨大的現金消耗、技術障礙和監管風險。
分析師指出，特斯拉的 Robotaxi 試點計畫儘管已在奧斯汀啟動，但目前服務仍需車內人員監管。這與市場對其「完全無人監督的自動駕駛」願景有所落差，而這項願景正是支撐特斯拉當前 高達 192 倍本益比的關鍵。
他強調，Robotaxi 服務的全面推動預計將是漫長、昂貴且充滿風險的過程，其中涉及巨額現金消耗、技術挑戰以及嚴格的監管審查。
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已針對該計畫提出詳細資訊要求，凸顯了未來合規工作的艱鉅性。若無人監督的商業化進程緩慢，投資者對其迅速獲利的期待可能落空，短期內更像是研究與開發的投入而非實質性獲利來源。
從財務數據來看，特斯拉的最新季報也顯示出警訊。 公司第二季營收年減 12%，汽車業務收入年減 16%，營運收入大幅年減 42%，每股盈餘年減 18%。這些數字反映了當前汽車市場環境的挑戰，並可能暗示特斯拉汽車的需求正在降溫。
儘管特斯拉擁有約 368 億美元的充足流動性來支持其在 AI 和產能擴張上的大量投資，這卻導致公司近期利潤正在縮減，同時為一個不確定的長期回報投入巨額資金。
古根漢分析師觀點認為，自動駕駛技術的實現將是一場「持久戰」，如果此過程過於漫長，而投資者已經為其迅速成功的結果支付了高昂代價，那麼其下行風險將會顯著增加。
