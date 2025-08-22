search icon



〈美股早盤〉鮑爾演說前美股反彈、市場靜待政策方向

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電


美股主要指數周五 (22 日) 在聯準會主席鮑爾傑克森霍爾年會演說前止跌回升，但市場對即將降息的押注大幅縮水。交易員原本預期 9 月降息一碼，現在降息機率降至 65%，全年降息次數也不到兩次。

cover image of news article
聯準會主席鮑爾將在傑克森霍爾年會發表關鍵演說，市場關注降息政策走向。(圖:Reuters/TPG)

標普 500 指數結束連續五天的跌勢，早盤微幅反彈上漲 0.3%。歐股上漲 0.2%，逼近歷史新高。美國公債周四回檔後小幅上揚，10 年期債券殖利率下跌 1 個基點至 4.31%。美元變動不大。


本周科技股賣壓打斷了美股破紀錄的漲勢。投資人正等待鮑爾最新的政策藍圖，評估聯準會是否會對通膨保持謹慎態度，還是傾向支持疲軟的勞動市場。

鮑爾將於紐約時間上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 在傑克森霍爾年會發表演說。

「若聯準會 9 月不降息，市場會下跌，因為他們期待聯準會有所行動。如果降息太多，市場可能認為聯準會失去獨立性，可能引發更高通膨，」Panmure Liberum 策略師 Joachim Klement 說。

「核心通膨仍然頑固，勞動市場雖然顯示降溫跡象，但沒有急需緊急干預，」Convera 策略師 Kevin Ford 寫道，「這種（數據）脫節讓鮑爾的演說成為高風險事件。」

盤前交易中，Alphabet(GOOGL-US)上漲超過 1%，領漲美股科技七雄。輝達 (NVDA-US) 則是唯一下跌，跌約 1%。

值得注意的是，川普政府表示不會尋求台積電 (TSM-US) 和美光 (MU-US) 等增加美國投資的晶片製造商股權，但仍在討論入股英特爾(INTC-US)。

截至台北時間周五（22 日）21 時許：
焦點個股：

Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.57%，至每股 743.32 美元

據《彭博》報導，Meta 從蘋果挖角 AI 主管 Frank Chu 到其超級智慧實驗室，並指出，Chu 是第六位從蘋果跳槽到 Meta 的 AI 要角。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.32%，至每股 174.42 美元

這家 AI 晶片龍頭已要求部分零組件供應商停止生產 H20 晶片，消息傳出後股價應聲下跌。同時，輝達也在與美國政府協商，爭取向中國出口更先進晶片的許可。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.12%，至每股 201.99 美元

獲得 Meta 平台 6 年期、價值 100 億美元的合約，協助支援其 AI 基礎設施。Meta 過去主要依賴亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 提供雲端服務，另外也使用自家資料中心。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Macro Risk Advisors 首席技術策略師 John Kolovos 在周五給客戶的報告中寫道：「雖然我並不認為會出現全面的熊市，但我確實看到在持續上升趨勢中出現 6-7% 的回調。」

阿波羅管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 則表示：「聯準會主席鮑爾今天演說的關鍵在於，他對通膨正朝聯準會 2% 通膨目標下降有多大信心。」

