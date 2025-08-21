鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-21 14:09

華爾街知名空頭、《大賣空》一書與電影原型貝瑞 (Michael Burry) 的投資策略，在上一季出現了顯著轉變，似乎已從看跌轉向看好股市的走向。

知名大空頭貝瑞大膽轉為看多 專家分析其策略調整 (圖:shutterstock)

根據其旗下基金 Scion Asset Management 最新揭露的投資組合更新，基金在上一季將針對 6 檔股票的看跌期權 (put options)，轉換為針對 9 檔股票的看漲期權。這些看漲部位的名義價值高達 5.22 億美元，遠超看跌期權的 1.86 億美元，顯示了其看漲部位的顯著增長。

華爾街專家們對此轉變進行了分析。Creative Planning 總裁兼執行長 Peter Mallouk 指出，貝瑞在第一季看空中國相關的科技股，認為這些股票被高估並預期將遭受重創。然而，他認為貝瑞在第二季的調整則「傳達了截然不同的觀點」，其看漲期權和多頭押注「具實質性」，表明他預計這波漲勢將持續。

Mallouk 相信，貝瑞已從「強烈確信某個行業會下跌，轉變為廣泛看好牛市將繼續」。

瑞銀 (UBS) 股票衍生品主管 Gerry Fowler 形容，貝瑞的轉變為「溫和看跌轉向謹慎看漲」，並認為其投資組合顯得「機會主義」且「逆勢操作」。他指出，貝瑞將對阿里巴巴和京東等股票的空頭押注，轉變為對這些相同股票的多頭押注。

貝瑞這次似乎押注於一些陷入困境的公司能夠捲土重來。Bustamante Capital Management 的 Daniel Bustamante 表示，他認為雅詩蘭黛和威富公司是「真正的扭轉局面之選」，因為兩家公司都有新任執行長致力於成本削減和業務重振。

然而，對於運動休閒品牌 Lululemon，Bustamante 則持保留態度，因該公司近期失去了重要的首席產品官，且該股今年已下跌近 50%。