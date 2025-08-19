巴菲特再度減持蘋果股票 兩大看空訊號是什麼？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-19 21:30

‌



股神巴菲特的波克夏公司近期持續減持蘋果（AAPL-US）引發市場關注。雖然表面上這是基於風險管控和投資組合調整的理性操作，但分析師認為，這與巴菲特「價值投資、長期持有」的哲學相矛盾，暗示蘋果當前的風險報酬比已非最佳選擇。

巴菲特持續減持蘋果引關注，分析師認為估值過高和政策不確定性是主因。(圖:Shutterstock)

市場普遍認為，波克夏此次出售蘋果是投資組合再平衡動作，因為蘋果占持股比重過大。但分析師指出，波克夏除了 2500 億美元的公開市場持股外，還擁有保險、鐵路、公用事業等龐大非上市資產，光現金和美債就近 3500 億美元，若算上所有資產，蘋果占比其實不算過高。

‌



與長期持股對比鮮明

值得注意的是，巴菲特對其他重倉股的態度截然不同。目前第二大公開市場持股的美國運通（AXP-US），巴菲特從 1964 年開始參與，1991 年大規模買進後長期持有，從未減持。

第三大持股可口可樂（KO-US）也是如此。巴菲特自 1988 年開始大量買進，1994 年完成加碼至 4 億股後，36 年來從未減持，並多次強調這是「公司永恆的業務資產」。

相較之下，蘋果顯然出現了讓波克夏不安的因素。

政策不確定性成隱憂

分析師認為，首要因素是政策不確定性。巴菲特在 2024 年股東會承認，考量美國政府財政赤字龐大，未來稅率「很可能上升」，因此提前實現資本利得。

雖然美國總統川普當選後，稅收增加的風險大幅降低，但蘋果面臨的政策風險並未減少。蘋果為換取川普對其產品進口關稅豁免，承諾在美國境內投資 6000 億美元，這將嚴重影響未來股東回報現金流。

估值過高成警訊

第二個重要因素是蘋果估值。波克夏在 2016-2018 年大舉建倉蘋果時，其本益比約 10-15 倍，對一家擁有強大品牌和穩定現金流的科技巨頭而言相當便宜。

但近年來，蘋果本益比已升至 35 倍。雖然公司依舊優秀，但股價已不再「便宜」。

此外，值得注意的是，市場數據顯示，蘋果在美國智慧型手機市場占有率從 2016 年的 31.3% 成長至 2025 年第一季的 56-57% 高點，但第二季快速滑落至 49%，顯示市占率成長已達極限。