鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-27 01:51

綜合外媒周五（26 日）報導，激進投資人 Toms Capital 已對目標百貨 (TGT-US) 建立重大持股，該消息帶動股價單日一度大漲 6.7%，截稿前上漲約 2%，暫報 98.44 美元。

《金融時報》引述知情人士報導，Toms Capital 已對目標百貨進行大規模投資，但未透露進一步細節。

目標百貨回應表示，公司與投資界保持定期對話，首要任務是「重返成長」。該公司表示，改善商品、購物體驗與技術的計畫，將推動業務向前發展，並為股東創造持續的長期價值。Toms Capital 代表未立即回應置評請求。

目標百貨已連續三季出現同店銷售下滑，並寄望即將上任的執行長、長期公司高層 Michael Fiddelke 能振興成長，但業務仍面臨家庭預算吃緊與關稅不確定性的壓力。

目標百貨計畫在 2026 年額外投入 10 億美元開設新店與改裝，也已裁減 1,800 個企業職位，作為更廣泛重組計畫的一環。

這不是目標百貨首次面臨激進投資人施壓。2009 年，該公司曾與 Pershing Square 的 Bill Ackman 展開備受矚目的委託書爭奪戰，Ackman 尋求董事席次以推動房地產分拆，當時目標百貨獲利下滑。儘管 Ackman 持有 7.8% 股權，股東最終支持目標百貨現任董事。

今年稍早，Toms Capital 曾建立止痛藥泰諾製造商嬌生旗下 Kenvue(KVUE-US) 的持股，該公司上月以 400 億美元出售給金百利克拉克 (KMB-US)。

包括 Toms Capital、Elliott Investment Management 與 Jana Partners 在內的激進投資人今年相當活躍，發起創紀錄數量的行動，並贏得更多董事席次與和解協議。