美銀砸40億美元衝AI 新科技長：每月都有新應用上線

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 23:11

‌



據《華爾街日報》周三 (20 日) 報導，美國銀行 (BAC-US) 新任首席科技暨資訊長 Hari Gopalkrishnan 表示示，將從 130 億美元科技預算中撥出 40 億美元開發 AI，未來幾個月將推出大量 AI 應用，包括員工專用工具和客戶個人化服務。

美銀將從130億美元科技預算中撥出40億美元專門開發AI等新技術。(圖:Reuters/TPG)

「在提供洞察和提醒功能方面，我希望看到為客戶量身打造的內容，不想看到通用化的建議，」他說。目前美銀 App 已能提醒用戶健身房會員費是否被多收錢。

‌



謹慎投資避免浪費

Gopalkrishnan 也強調不會過度支出或過度設計不必要功能。

追蹤金融業 AI 應用的 Evident 共同創辦人兼執行長 Alexandra Mousavizadeh 表示，銀行業在先進 AI 應用方面競爭激烈，美銀目前地位排行不錯。

該行已申請約 1400 項 AI 專利，超過一半已獲批准。面向客戶的 AI 聊天機器人 Erica 自 2018 年推出以來，互動次數已突破 30 億次。員工版本於 2020 年推出，現在超過 90% 的 21.3 萬名員工都在使用，是業界最廣泛的 AI 部署之一。

美銀拒絕透露使用情況如何轉化為實際節省成本和營收。Mousavizadeh 預期這些回報將在 2026 年和 2027 年開始顯現。

新科技長接棒

在美銀已服務了 14 年的 Gopalkrishnan 今年 7 月接任最高科技職位，他管理 6 萬名員工，並直接向執行長 Brian Moynihan 報告。

除了通用的 Erica 工具，Gopalkrishnan 說 AI 還有很多發展空間，特別是工作專用工具和自動化複雜流程，但仍需人工監督。

美銀已經開發出一些實用工具。例如 AI 能為銀行家自動生成客戶會議準備文件，以前得花好幾小時甚至幾天時間查看客戶資料、交易紀錄和各種系統。

該行也有專為美林財富管理和美銀私人銀行團隊設計的 AI 聊天機器人，稱為「ask MERRILL」和「ask PRIVATE BANK」，幫助顧問了解如何主動聯繫客戶討論相關投資機會等。

避免炒作陷阱

Gopalkrishnan 強調要理性投資，「很容易被炒作沖昏頭。」他舉例，美銀曾在 Erica 中加入語音 AI 功能，但發現客戶討論個人理財時不想大聲說話，因此停止投資。