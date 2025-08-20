鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 14:30

‌



中國稀土磁鐵出口在七月回升至六個月高點，顯示中國在電動車關鍵材料的出口流量已恢復至中國政府實施管制前的水準。

中國稀土出口七月回升創半年高點！較六月成長近75%。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，中國海關總署週三（20 日）公布的數據顯示，中國稀土磁鐵七月份出口量達 5,577 公噸，較六月成長近 75%，創下自今年一月以來單月最高紀錄。

‌



七月稀土出口量與分析師預期一致，也比去年同期的 5,278 公噸高出 5.7%。這波回升的原因在於中國與美國及歐洲達成多項協議，並放寬四月為回應美國關稅而實施的出口管制。

由於出口許可證審批程序冗長、全球供應鏈中斷以及一些中國以外的汽車製造商因稀土短缺而被迫停產，4 月和 5 月的出口量急劇下降。

從出口國別來看，德國仍是中國稀土磁鐵最大出口目的地，七月出口德國的稀土磁鐵量達 1,116 公噸，較上月增加 46%。對美國的出口同樣強勁，七月達 619 公噸，較六月增長 75.5%，並比去年同期提升 4.8%。