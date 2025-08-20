鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 11:00

‌



近年來，產能過剩、激烈競爭與通緊困局相互交織，持續壓抑中國企業獲利，投資人對部分產業「無利成長」的擔憂不斷加劇。數據顯示，中國上市公司過去 10 年獲利成長 74%，雖跟實質 GDP 成長 76% 基本同步，但大幅落後於 106% 的名目 GDP 跟 115% 營收增幅。

陸持續加大反內捲力道！高盛：重啟企業獲利成長希望 若成功2027年獲利有望飆14%（圖：Shutterstock）

根據高盛 (GS-US) 建構的「內捲強度指數 (III)」，太陽能、電池、化工、水泥是內捲風險最高的行業，這些「內捲產業」貢獻全中國企業獲利的 9%，佔 MSCI 中國指數市值的 8%。

‌



「反內捲」在去年 7 月首次出現在政治局會議中，相關部門今年來已針對 16 個產業採取 50 多項聚焦供給端和競爭秩序的行動。

相較於 2016-2018 年供給面改革，本次政策更著重產業自律、產能理性退出和公平競爭，涵蓋電商、汽車、太陽能、電池、上游大宗商品等領域，像是太陽能產業監理介入低價無序競爭推動落後產能退出，水泥業要求企業實際產能與備案產能一致並整治過剩產能，汽車業 17 家車廠也承諾將供應商付款週期大幅縮短。

若「反內捲」政策有效推進，中國企業獲利可望透過更有利的定價環境、更理性的資本開支和更健康的產業競爭格局這三個管道進行改善。

宏觀層面上，生產者物價指數 (PPI) 每上升 1 個百分點，可能推動企業利潤成長 2 個百分點(不含金融業)。

按行業來看，若內捲產業利潤率回歸至 5 年中位數水平，到 2027 年這些行業利潤可能增長 53%，為整體市場盈利貢獻約 2 個百分點，且在樂觀情形下，市場獲利有望累計提升 14%，但獲利提振幅度受政策執行力等因素制約。

部分「反內捲」相關產業雖然近期跑贏市場，但水泥、太陽能、化學等產業估值仍低於正常水平，政策利多仍未充分反映在股價上。

高盛篩選出 20 檔涵蓋 10 個產業的「買進評等」標的，自上月中國中央財委會以來平均上漲 8%，未來兩年預期獲利複合成長率達 17%，產業龍頭如騰訊、阿里巴巴、寧德時代等也有望成為重要贏家。