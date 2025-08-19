鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-19 18:10

‌



以出生率全球最低而聞名的南韓正加速步入超高齡社會，人口結構危機帶來的挑戰愈發嚴峻，而退休金 (國民年金) 改革也變得更刻不容緩。

南韓第三次年改明年上路！退休金替代率微調至43% 年輕一代負擔加重（圖：Shutterstock）

南韓總人口約 5122 萬，其中 65 歲以上群體達 1024 萬，約佔總人口的 20%，而依聯合國定義，這個亞洲第四大經濟體已進入「超高齡社會」，與日本、德國等國同列。

‌



除超低生育率和老化加劇外，南韓還面臨發達國家最高的老年貧困率，高達 40.4%，在經合組織 (OECD) 成員國中居首。

根據南韓統計廳數據，自 2020 年起，南韓總人口連 5 年自然減少，去年 15 至 64 歲勞動年齡人口 3626.3 萬人，較 2023 年同期減少 28.3 萬人。在此背景下，南韓退休金 (國民年金) 改革迫在眉睫。

今年 3 月，南韓國會全體會議表決通過《國民年金法》修正案，時隔 18 年再次進行退休金制度改革，新版將於 2026 年 1 月 1 日起施行，是該國自 1988 年創建國民退休金計畫 (NPS) 以來的第三次改革。

最初，NPS 繳費率僅 3%，承諾收入替代率高達 70%，但支出成長速度超過收入，持續性成問題，此後兩次改革將繳費率提高至 9%，收入替代率逐步降至 2028 年的 40%，領取年齡也從 60 歲提高至 2033 年的 65 歲。

截至今年首季，南韓 NPS 資產規模達 1227 兆韓元，全球退休金範疇位列第 6，但南韓表示，若不實施緊急改革措施，國民退休基金到 2056 年將資金耗盡。

經過多方協商，南韓朝野在今年就第三次退休金改革達成協議。改革後，退休金繳納費率從 9% 分 8 年逐步提高至 13%，退休後領取的退休金從退休前平均收入水準的 40% 提高至 43%。

南韓政府期望此次改革能延後退休金耗盡時間。預測顯示，若將退休基金投資報酬率從目前的 4.5% 提高至 5.5%，基金耗盡時間將從 2056 年延後至 2071 年。

儘管第三次改革方案已通過，但南韓國內認為年輕一代負擔仍重，退休金永續性問題未解決，民眾呼籲新政府繼續結構性改革。

學者指出，不同年齡層對退休金貢獻和薪資不均衡，南韓政府必須採取穩定措施確保退休金平衡。