自動駕駛計程車 (Robotaxi) 技術正迎來歷史性突破，根據摩根士丹利最新發布的研究報告，在生成式 AI、超大規模資本競爭以及地緣政治競爭的推動下，經過十多年發展後，該技術終於準備好邁向商業化時代。

特斯拉領跑！大摩：Robotaxi商業化加速 現在買方向盤車如2006選用黑莓手機般過時（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 分析師 Adam Jonas 領導的團隊在最新全球汽車觀察報告中表示，這項技術突破可能顛覆傳統汽車市場，未來購買有方向盤的汽車或許會像 2006 年買黑莓手機一樣過時。生成式 AI 技術的快速發展，讓自駕技術取得質的飛躍，如今自駕計程車服務已具備大規模商業化條件，如同 2007 年 iPhone 帶來的變革性時刻。

此外，超大規模資本投資正加速技術成熟，特斯拉、谷歌 Waymo 等科技巨頭與傳統汽車製造商紛紛增加投資，競爭激烈。

地緣政治因素也促使各國加速發展自主自駕技術能力，將自駕視為未來交通和科技競爭力的關鍵領域，並紛紛推出支持政策。

目前，全球電動車銷售維持強勁成長，6 月全球電動車銷量年增 30% 至 126 萬輛，主要由中國市場推動，中國 6 月電動車銷量年增 43%，歐洲成長 23%，美國市場基本持平。

基於對自駕計程車前景的樂觀預期，大摩維持對特斯拉股票的「增持」評等，目標價 410 美元，較當前價格有 28% 的上漲空間，認為特斯拉在自駕技術和數據累積方面的優勢，將在新時代充分體現，同時也看好其他在自駕和電動車領域有競爭優勢的公司。