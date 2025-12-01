鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-29 05:00

特斯拉在中國招聘Robotaxi工程師，自動駕駛叫車服務有望落地。（圖：Shutterstock）

據《IT 之家》周日（28 日）報導，招聘訊息顯示，特斯拉中國目前正在招募一名低壓電氣工程師，負責自動駕駛車電路板設計工作。

該招聘訊息由行業觀察人士 @tslaming 發布於社交平台 X，顯示特斯拉中國正在緊急招聘該崗位。招聘啟事特別指出，入職人員將加入低壓硬體團隊，負責研發自動駕駛叫車核心電路板，這類電路板相當於自動駕駛叫車的「神經系統」。

根據招聘內容，該崗位的核心工作職責包括與印刷電路板（PCB）布局、固件開發、機械設計、項目管理及測試驗證等多個團隊協同合作。工作地點在上海。

中國擁有人口稠密的城市集群，且部分城市推出配套扶持政策，是自動駕駛叫車極具潛力的龐大市場。