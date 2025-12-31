〈焦點股〉00992A開張第二天續漲居ETF成交王 挑戰衝破百億大關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 11:47

今 (31) 日是 2025 年封關日，ETF 市場投資主軸依舊圍繞在主動式 ETF，其中，掛牌上市第二天的主動群益科技創新 (00992A-TW) 昨日爆出逾 24 萬張巨量後，今天午盤前仍有 14 萬張大量，續居 ETF 成交王，市價一度上漲約 1.3%，最高來到 10.52 元，改寫成立以來新高。00992A 昨日吸金超過 12 億元，依照今天交投盛況來看，可望躋身百億級 ETF 俱樂部成員。

〈焦點股〉00992A開張第二天續漲居ETF成交王 規模可望衝破百億大關。(圖：shutterstock)

00992A 及主動台新優勢成長 (00987A-TW)2 檔產品趕於歲末之際，在 12 月 30 日掛牌上市，昨日大盤收黑，00992A 量價齊揚、漲逾 1% 最令市場驚豔，單日成交量也一舉衝上 24.2 萬張，登上 ETF 成交王、台股第三大量。

‌



ETF 投資達人指出，有別於其他主動式台股 ETF 布局範疇為全產業，00992A 是第一檔主動式台股科技 ETF，聚焦成長性十足的科技創新題材，可說是台版的 NASDAQ 主動式 ETF。

在投資操作上，00992A 採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，並以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業，並隨市況靈活調整部位，趨吉避凶。

00992A 為季配型的台股主動式 ETF，沒有特定追蹤指數跟績效指標，昨日基金淨流入約 12.5 億元，帶動資產規模攀升至 95.97 億元，今天可望一舉飛越百億大關。