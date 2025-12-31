〈焦點股〉00992A開張第二天續漲居ETF成交王 挑戰衝破百億大關
鉅亨網記者陳于晴 台北
今 (31) 日是 2025 年封關日，ETF 市場投資主軸依舊圍繞在主動式 ETF，其中，掛牌上市第二天的主動群益科技創新 (00992A-TW) 昨日爆出逾 24 萬張巨量後，今天午盤前仍有 14 萬張大量，續居 ETF 成交王，市價一度上漲約 1.3%，最高來到 10.52 元，改寫成立以來新高。00992A 昨日吸金超過 12 億元，依照今天交投盛況來看，可望躋身百億級 ETF 俱樂部成員。
00992A 及主動台新優勢成長 (00987A-TW)2 檔產品趕於歲末之際，在 12 月 30 日掛牌上市，昨日大盤收黑，00992A 量價齊揚、漲逾 1% 最令市場驚豔，單日成交量也一舉衝上 24.2 萬張，登上 ETF 成交王、台股第三大量。
ETF 投資達人指出，有別於其他主動式台股 ETF 布局範疇為全產業，00992A 是第一檔主動式台股科技 ETF，聚焦成長性十足的科技創新題材，可說是台版的 NASDAQ 主動式 ETF。
在投資操作上，00992A 採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，並以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業，並隨市況靈活調整部位，趨吉避凶。
00992A 為季配型的台股主動式 ETF，沒有特定追蹤指數跟績效指標，昨日基金淨流入約 12.5 億元，帶動資產規模攀升至 95.97 億元，今天可望一舉飛越百億大關。
根據群益投信官網揭露，00992A 目前成分股數量共有 41 檔，前十大持股分別為台積電 (2330-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台光電 (2383-TW)、群聯 (8299-TW)、台達電 (2308-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、智邦 (2345-TW)、川湖 (2059-TW)、旺矽 (6223-TW)、緯穎 (6669-TW)。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF 期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉00992A、00987A今掛牌瞄準AI紅利 19檔重疊持股一次看
- 誰是2025 ETF受益人成長王？0052激增8倍奪冠 法人點出三大投資關鍵字
- 台股強彈497點助攻ETF全面回神 00981A漲幅奪冠、成交量居第二
- 〈焦點股〉「1拆7」買盤炸裂！0052分割後恢復交易首日爆大量
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇