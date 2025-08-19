輝達客製中國新晶片待川普放行 美議員憂損AI領先地位

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-19 20:43

根據《路透》週二（19 日）的報導，輝達（NVDA-US）正在為中國市場開發基於最新 Blackwell 架構的新款 AI 晶片「B30A」，運算能力將超越目前獲准在中國銷售的 H20 型號，但仍需美國監管機構批准，預計最快下月送樣測試。

輝達正為中國市場開發算力超越H20的晶片，但仍需美國監管機構批准。

兩名知情人士表示，美國總統川普上周為輝達向中國銷售更先進晶片的可能性開啟大門，因此輝達也有所準備。不過，考量白宮對中國取得美國 AI 技術的深度擔憂，最終是否能獲監管批准還未可知。

這款暫定代號為 B30A 的新晶片，運算能力可能達到輝達旗艦 B300 晶片的一半，並將配備高頻寬記憶體 (HBM) 與輝達的 NVLink 技術，用於處理器間快速資料傳輸，這些功能也存在於目前的 H20 晶片中。

規格未完全確定

知情人士稱，雖然晶片規格尚未完全確定，但輝達希望最快下月向中國客戶提供樣品進行測試。

輝達聲明表示：「我們評估路線圖上的各種產品，以便在政府允許範圍內做好競爭準備。我們提供的一切都經過相關當局完全批准，純粹為有益的商業用途而設計。」

美國商務部則未回應路透的置評要求。

中美貿易緊張焦點

中國在輝達去年財年營收中佔 13%，該國能否取得尖端 AI 晶片是美中貿易緊張關係的最大爭執點之一。

輝達 7 月才獲准重新銷售 H20 晶片。該款晶片是在 2023 年出口限制實施後專為中國開發的降規版本，但川普政府在 4 月時臨時要求停止售。

最新的進展是，上周川普同意，在輝達、超微（AMD-US）將向美國政府上繳在中國銷售部分先進晶片 15% 收入的條件下，可能允許輝達在中國銷售降規版的次世代晶片。

川普暗示，輝達新款中國晶片的運算能力可能「打 30% 到 50% 折扣」，並稱 H20 已「過時」。

立法者憂慮與市場競爭

美國民主黨和共和黨立法者擔心，即使是旗艦 AI 晶片的縮減版本，也會阻礙美國維持在 AI 領先地位的努力。

但輝達等 AI 晶片公司主張，讓中國客戶對美國晶片的興趣很重要，如此一來才以免開發者完全轉向華為等競爭對手的產品。

華為在晶片開發方面進展顯著，其最新型號據說在運算能力等某些方面與輝達相當，但分析師表示，華為在軟體生態系統支援和記憶體頻寬能力等關鍵領域仍落後。

但輝達在中國的挑戰還不只這樁。最近，中國官媒指控輝達晶片設有「後門」，恐有安全疑慮，政府也提醒中國科技公司購買 H20 要小心。

推出推理專用晶片

另外兩名知情人士透露，輝達也準備開始交付另一款基於 Blackwell 架構、主要用於 AI 推理任務的中國專用晶片。

路透 5 月報導，這款目前代號 RTX6000D 的晶片售價將低於 H20，反映較弱規格和較簡單製造要求。該晶片設計為符合美國政府設定的門檻，使用傳統 GDDR 記憶體，記憶體頻寬為每秒 1398GB，略低於 4 月新限制設定的 1.4TB 門檻。