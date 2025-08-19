Altman示警低估中國AI實力 OpenAI推開源模型迎戰
據《CNBC》周一 (17 日) 報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）警告美國低估中國 AI 實力，認為出口管制無法有效阻擋。他透露，正是擔心中國 AI 崛起，促使 OpenAI 推出開源模型反制，避免全球過度依賴中國開源 AI 系統。
「我很擔心中國，」奧特曼表示，美中 AI 競賽錯綜複雜，遠比單純比較誰領先更加重要。他指出：「在推理能力方面，中國可能建構得更快；還有研究面、產品面，整個競爭有很多層面。我不認為這會像『美國或中國誰領先？』這麼簡單。」質疑管制政策效果
對晶片管制政策效果存疑
儘管美國對半導體的出口管制不斷升級，奧特曼對政策能否跟上技術現實並不確信。
當被問及是否會因較少 GPU 流入中國而感到安心時，奧特曼持懷疑態度。「我的直覺是那行不通，」他說：「你可以管制某項技術，但可能管錯了重點... 或許他們會自建晶圓廠或找到其他解決方法。」
開源策略轉變
中國的 AI 進展也影響了 OpenAI 對發布自家模型的思考。
雖然公司長期抗拒完全開源技術的呼籲，但奧特曼承認來自中國模型的競爭，尤其是 DeepSeek 等開源系統，是 OpenAI 最近決定發布開權重模型的因素。
「很明顯，如果我們不做，世界將主要建立在中國開源模型上，」奧特曼說，「這確實是我們決定的因素。不是唯一因素，但很重要。」
本月稍早，OpenAI 發布兩個開權重語言模型。這些名為 gpt-oss-120b 和 gpt-oss-20b 的純文字模型，是為開發者、研究人員和企業設計的低成本選項，可下載、本地運行和客製化。
面對中國競爭
目前 OpenAI 在此舉動中獨樹一格，是唯一積極採用更開放方式的美國主要基礎模型公司。
雖然 Meta(META-US) 曾以 Llama 模型擁抱開放性，但執行長祖克柏在公司第二季財報電話會議中暗示，未來可能退出該策略。
OpenAI 則反其道而行，認為讓更多人能使用其技術，有助於吸引更多開發者，並在與中國競爭對手的較量中佔據更有利地位。奧特曼先前曾承認，OpenAI 未使用開源模型起來是「站在歷史錯誤的一邊」。
不過，該公司的開源首秀獲得好壞參半的評價。一些開發者認為模型表現平平，指出許多讓 OpenAI 商業產品如此強大的功能都被移除了。奧特曼並不否認這點，他表示團隊刻意專注在一個主要功能：讓 AI 助手能在用戶自己的電腦上寫程式。
