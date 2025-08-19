search icon



聯準會9月降息在即？高盛首席策略師押注5年期美債

鉅亨網編譯王貞懿


據《商業內幕》周一 (17 日) 報導，高盛 (GS-US) 全球銀行與市場業務首席策略師 Josh Schiffrin 在一個 Podcast 節目中表示，他認為聯準會 9 月降息一碼的可能性極高，而 5 年期美債是自己在可能的降息來臨前「最愛的交易」。

cover image of news article
高盛首席策略師Josh Schiffrin在可能預見的降息前，最偏好5年期美債。(圖:Shutterstock)

Schiffrin 表示「我認為 5 年期美債在 3.25% 至 4% 區間的估值具有吸引力，」並補充說：「萬一風險市場出現疲軟，我也認為它們具有良好的保護性。」


由於，美國 7 月新增非農就業人數僅 73,000 人，低於預期的 106,000 人。Schiffrin 認為 9 月極有可能將息。

由路透所調查 110 位經濟學家的統計也發現，有 61% 預期聯準會在 9 月 17 日下次會議將利率調降 25 基點至 4% 至 4.25% 區間，這將是今年首次降息。其餘多數受訪者認為下次會議將維持利率不變。

