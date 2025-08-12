OpenAI執行長奧特曼預言：年輕世代將在太陽系工作

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-12 21:21

據《Fortune》周一（11 日）報導，當 Z 世代正為職涯焦慮不已時，身價億萬的 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 預測，10 年後的大學畢業生將從事「全新、令人興奮且高薪」的太空工作，並表示羨慕年輕世代，因為相較之下，現在的工作顯得「無聊」。

OpenAI執行長奧特曼預測，2035年大學畢業生將有機會從事太空探索相關的高薪工作。(圖:Shutterstock)

隨著 AI 快速改變就業市場，許多 Z 世代大學畢業生發現，光有學歷已經不足以保證順利就業。

就連推動 AI 革命的關鍵人物奧特曼也不諱言承認：AI 確實會讓某些工作消失。不過，他堅信，對想進入太空領域的人來說，未來十年可能是史上最適合開始職業生涯的時代。

雖然太空探索未來幾年會如何發展仍不明朗，但考量到 NASA 計劃在 2030 年代登陸火星，這種未來有可能實現。且據美國勞工統計局數據顯示，航太工程師的職缺成長速度已超越全國平均水準，年薪更超過 13 萬美元，相當誘人。

AI 將如何改變工作型態

其他科技巨頭對 AI 的預測雖然比較務實，但同樣令人期待。微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲今年初就說，由於多數工作不再需要人力，AI 技術可能大幅縮短工作時數。

他在《今夜秀》節目中問道：「未來的工作會是什麼樣子？我們是不是一周只要工作兩三天就好？」

黃仁勳在 Cleo Abram 的 Huge Conversations 播客節目中說：「做事能力遠勝於我，而且這樣的人有好幾千個。但我從來沒有因此覺得自己不再被需要。」

儘管奧特曼坦承對 AI 的發展方向仍不完全確定，但他真的很羨慕剛開始職業生涯的 Z 世代：「如果我現在 22 歲，剛從大學畢業，我會覺得自己是史上最幸運的人。」

AI 將催生一人十億公司

上周 OpenAI 推出最新的 GPT-5 模型後，奧特曼宣稱，現在每個人口袋裡都有相當於「博士級專家團隊」的技術。他認為，這讓個人創業變得前所未有的容易，過去需要「數百人」才能完成的事業，現在只要有好點子加上熟練運用 AI 工具就能做到。