根據《路透》報導，特斯拉 (TSLA-US) 周一 (18 日) 在中國社群平台微博宣布，旗下 Model Y L 將「即將推出」。這款新車已在中國完成註冊，為熱銷車款 Model Y 的六人座、軸距加長版本(longer wheelbase)，提供更寬敞的乘坐空間。特斯拉同時在貼文中釋出新車影片，強調其空間與實用性。

中國電動車戰火升級！特斯拉Model Y L「即將登場」迎戰小米YU7(圖：REUTERS/TPG)

Model Y 是特斯拉在全球最暢銷的車型，此次推出加長款，被視為公司在競爭激烈的中國電動車市場進一步擴展產品線的舉措。近期小米 (01810-HK) 剛發表全新電動車型 YU7，加入戰局，加劇市場競爭。

面對價格戰壓力，特斯拉在中國的銷量已受到挑戰。根據數據，公司 7 月中國製電動車銷售量按年下降 8.4%。市場競爭者持續推出更低價車款，令車廠、供應鏈與經銷商普遍承壓。

除了 Model Y L，特斯拉還計劃在中國推出長續航後驅版 Model 3。根據中國工業和資訊化部 7 月公布的資料，該版本車型已經完成備案，將成為特斯拉在中高檔市場的另一款補充產品。

特斯拉近來積極更新產品線，藉此鞏固在中國市場的地位。分析人士認為，隨著中國車企持續推低價、快節奏新車型，特斯拉勢必要透過差異化的配置與性能優勢，維持競爭力。