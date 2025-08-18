OpenAI護城河受質疑 分析師憂模型商品化威脅領導地位

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-18 22:49

摩根大通最新報告顯示，OpenAI 雖佔據 AI 核心模型網站 78% 流量，但分析師認為其創新策略構成的護城河日趨脆弱。隨著競爭對手追趕，模型商品化風險升高，OpenAI 須轉型為更專注產品、多元化的組織以維持領導地位。

據《財星》周一 (17 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 最新 40 頁報告顯示，作為 ChatGPT 創造者的 OpenAI，吸引了 AI 核心模型網站 78% 的日活躍用戶，其餘六家競爭對手瓜分剩餘市場。

不過，關鍵問題在於 OpenAI 是否能維持其領先地位。對此，摩根大通分析師並不樂觀。

模型創新優勢恐不持久

分析師坦言，雖然 OpenAI 在模型創新方面領先業界，但這是「日益脆弱的護城河」。例如，該公司最新模型 GPT-5 雖包含多項進展，卻讓許多用戶感到失望。隨著競爭對手不可避免地迎頭趕上，分析師總結：「模型商品化是越來越可能的結果。」

由於創新周期縮短，OpenAI 現在必須成為「一個更專注產品、多元化的組織，能夠大規模營運同時保持」在業界的領導地位，而這些都是該公司尚未展現的技能。

專家看法分歧

不過，史丹佛商學院管理講師 Robert Siegel 持不同看法，認他表示，OpenAI 正在培養「用戶黏性」這個重要優勢，即就是用戶用得越久，就越不想換到別家。