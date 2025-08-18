鉅亨網編譯段智恆 2025-08-18 21:10

根據《華爾街日報》(WSJ) 周一 (18 日) 報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 正進一步加碼對比特幣礦企暨人工智慧 (AI) 運算公司 TeraWulf(WULF-US) 的投資，協助其在紐約州西部擴建 Lake Mariner 資料中心園區。

Google加碼14億美元投資TeraWulf 持股翻近一倍至14%(圖：REUTERS/TPG)

TeraWulf 周一表示，Google 將提供額外 14 億美元的後盾支持專案相關融資，作為交換，Google 將獲得 3,250 萬股 TeraWulf 認股權證。此舉將使 Google 對該公司的總投資提高至約 32 億美元，持股比例也將由先前協議的約 8% 提升至約 14%。

這筆額外資金注入，緊隨 AI 雲端平台 Fluidstack 行使擴建選項，該園區將增建一棟新建數據中心，新增 160 兆瓦容量，預計 2026 年下半年投入運作。此前雙方已簽訂協議，TeraWulf 將為 Fluidstack 在 Lake Mariner 提供超過 200MW(百萬瓦)AI 資料中心運算能力，加上新大樓後，園區總承租運算負載將達約 360 兆瓦，雙方並在洽談進一步擴充方案。

本月稍早，TeraWulf 已宣布與 Fluidstack 簽訂兩份為期 10 年的協議，並表示 Google 將提供 18 億美元後盾，用於支持租約義務及專案相關融資。該公司同時透露，與 Fluidstack 的協議合約價值高達 67 億美元，若租期延長，總額有望達到 160 億美元。