六名美國參議院民主黨議員於週五（15 日）公開致函總統川普，呼籲重新考慮允許科技巨頭輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 將 AI 半導體晶片出口至中國，並以銷售收入 15% 作為分成。

川普晶片出口中國再受挑戰！美參議院敦促重新考慮輝達、超微晶片政策。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，議員在信中強調：「我們的國家安全與軍事戰備仰賴美國創新者研發並生產世界頂尖晶片技術，並在敏感領域保持品質優勢。美國能維持這種優勢，部分原因在於阻止敵對勢力獲取關鍵技術。」

議員批評，此次交易以收取銷售佣金為代價，可能交換美國在 AI 技術上的競爭優勢，進而損及國安。

信中特別提到，若將輝達 H20 與超微半導體 MI308 晶片出口至中國，可能增強其軍事系統，但輝達已經否認此說法。

輝達對《CNBC》表示：「H20 晶片不會提升任何國家的軍事能力，但本可幫助美國吸引全球開發者支持，贏得 AI 競賽。禁止出口 H20 已讓美國納稅人損失數十億美元，卻無任何好處。」超微半導體則尚未對此評論。

參議員要求川普政府提供回應

議員要求川普政府在 8 月 22 日前，針對輝達與超微半導體的交易，以及與其他公司的類似安排，提供詳細回應，並重申：「我們再次敦促貴政府迅速改變方向，放棄這項以犧牲美國技術領導地位為代價的魯莽計畫。」

然而，川普政府似乎對國安顧慮置若罔聞。白宮發言人 Kush Desai 向《CNBC》表示：「看到民主黨和一些當時對國安漠不關心的『專家』，現在假裝關心國家與經濟安全，實在太諷刺了。」

