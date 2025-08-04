鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 19:50

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不只是非農就業數據，一系列最新數據正無情地戳破美國經濟牢不可破的幻想，引發市場對經濟衰退的深度擔憂。

就業、消費、房產皆亮紅燈？分析師：美國經濟「危險警告」不斷(圖:shutterstock)

非農就業數據的衝擊

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美國勞動統計局 (BLS) 公布的 7 月非農就業報告顯示，僅新增 7.3 萬個非農就業職位，遠低於市場預期，失業率則升至 4.2%。更令人不安的是，BLS 還大幅下修了 5 月和 6 月的非農就業數據，總計減少了 25.8 萬個工作機會。

這些數字不僅明確指出美國勞動市場的持續疲軟，更明確加劇了對經濟可能步入衰退的憂慮。

就在這份黯淡的報告公布前幾天，貝萊德全球固定收益首席投資官 Rick Rieder 還曾表示，美國是「全球抗衝擊能力最強的經濟體之一」。但現在，市場對美國經濟的樂觀預期已被徹底粉碎。

自滿與風險盲點

Ocean Park Asset Management 投資長 James St. Aubin 指出，投資者過度依賴「經濟韌性」的敘事，並將這種觀念比喻為對「防彈纖維經濟」(Kevlar economy) 的幻想，認為這催生了市場的自滿情緒。這種自滿，體現在資產估值過高、信用利差收緊以及風險定價不足上。

Aubin 進一步闡述了其中兩大主要的「風險盲點」：

• 政治壓力滲透聯準會 (Fed) 決策：數月來，美國政府官員持續對聯準會施加壓力，要求其降息，甚至有言論暗示聯準會總部裝修超支可作為罷免主席鮑爾的理由。

• 關稅影響的不對稱性被低估：股市投資者傾向於將關稅視為暫時性的「減速帶」，認為減稅措施及科技業 (特別是人工智慧領域) 的大規模資本支出足以抵消其影響。然而，Aubin 強調，關稅對企業的影響是不均衡的，部分公司所承受的壓力遠遠超過其他公司。

Aubin 警告，如果投資者過於自信地認為經濟具有韌性，「你所承擔的風險將無法獲得充分補償」。他補充說：「問題終將爆發——無論是隱藏在視線之中的風險，還是完全出乎意料的『黑天鵝』事件」。

多個關鍵數據早已發出「危險警告」

消費方面，富國銀行發現 5 月服務消費年率下降 0.3%，此指標過去 60 年僅在衰退期或其後立即下跌。交通支出下降 1.1%，顯示家庭預算吃緊。

他們警告：「這看似微小跌幅，但恐怖之處在於過去 60 年內，該指標僅在衰退期間或結束後立即下跌過」。

房地產市場方面，花旗研究指住宅投資是衰退最佳領先指標。數據顯示，住宅固定投資繼第一季萎縮 1.3% 後，第二季再縮 4.6%。高抵押貸款利率 (約 7%) 和高房價難維持擴張。

花旗指出：「住宅投資是經濟中最對利率敏感的部門，目前的信號表明，約 7% 的抵押貸款利率對於維持經濟擴張而言過高」

勞動力市場方面，花旗經濟學家早已察覺疲軟。勞動參與率下降反映企業用工需求減弱。就業報告疲軟現已明顯呈現於整體數據，預示就業下行風險增加，通膨風險降低。