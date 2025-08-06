AI熱潮為何擋不住美國經濟衰退危機？專家提五大理由一次看

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 04:21

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據《商業內幕》周二 (5 日) 報導，儘管 AI 熱潮席捲全球，但 BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 認為，這股風潮無法阻止美國經濟衰退的腳步。

BCA Research策略師警告，AI熱潮無法阻止美國經濟衰退。(圖:Shutterstock)

Berezin 在周一給客戶的報告中表示，美國未來 12 個月仍有 60% 機率陷入經濟衰退。他指出，即使市場盛傳 AI 能提升生產力、刺激經濟成長以抵銷川普關稅的衝擊，但經濟緊縮若真的來臨，AI 狂熱恐無力回天。

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最新就業數據已發出明確警訊。7 月美國非農新增就業人數遠低於預期，5、6 月數據也向下修正近 26 萬人。

不過，股市仍在歷史高點附近徘徊，可能反映投資人對 AI 的樂觀情緒，同時也相信勞動市場疲軟只是川普關稅造成的「暫時性」壓力。但 Berezin 潑冷水說道：「AI 熱潮更像是股市故事，而非經濟現實，至少目前如此。」

AI 無法緩衝衰退的五大理由：

1. AI 支出效益需時間發酵

大型科技公司在 AI 領域砸重金，但資本支出主要集中在輝達 (NVDA-US) AI 晶片等科技設備，而這些產品並非在美國製造。Berezin 表示：「雖然部分支出可能回流美國，但需要一段時間才會發生。」

2. 科技就業市場走下坡

科技業就業顯示該產業成長已過高峰。根據 BCA 分析，IT 服務業 7 月就業人數低於 2024 年底水準，電腦和電子製造業民間就業增幅也接近歷史低點。

3. 能源價格攀升

AI 發展帶動資料中心需求激增，但美國目前能源供應不足，導致電價上漲，進而衝擊民眾消費能力。

根據 PJM Interconnection 數據，躉售電價較去年大幅上漲 22%。這對經濟的影響不容小覷，因為個人消費支出佔美國 GDP 高達三分之二。

雖然 6 月消費支出表現超出市場預期，但 5 月卻出現 0.9% 的下滑，顯示能源成本上升已開始對消費者荷包造成壓力，可能拖累整體經濟成長。

4. 生產力提升尚未實現

目前沒有太多跡象顯示 AI 大幅提升生產力。「後 ChatGPT 時代」(2022 年第四季至今) 生產力成長平均約 2.1%，低於網路泡沫高峰期，也與過去十年平均水準相當。

Berezin 指出：「數據並未顯示生產力出現結構性加速。」他提醒，個人電腦問世約 15 年後，生產力成長才在 90 年代末期加速，AI 效益可能也需要很長時間才會顯現。

5. 其他衰退指標亮紅燈