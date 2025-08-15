鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-15 14:00

‌



最新研究顯示，美國聯準會 (Fed) 若在今年開啟降息週期，市場將迎來利率下行與通膨回升並存的罕見經濟場景。

罕見經濟場景將發生？美銀：近20年首個利率降通膨升局面恐出現 美元將暴跌（圖：Shutterstock）

美銀分析師 Howard Du 帶領的全球研究團隊周四 (14 日) 出具最新研究報告中指出，目前市場已將 9 月 Fed 降息 1 碼機率定價至接近 100%，且預估今年剩餘時間累計降息至少兩次。這意味著，即便通膨升溫，Fed 也可能重啟降息。

‌



報告指出，即便美國消費者物價指數 (CPI) 月增率僅溫和成長 0.1%，但到今年底 CPI 年比仍會回升至 2.9% 左右，較上半年 2.3% 至 2.4% 的水準明顯上升。

美銀強調，這種「通膨上行、利率下行」的組合極為罕見。自 1973 年以來，Fed 在通膨上升時降息機率僅 16%。上一次出現這種政策組合是在 2007 年下半年至 2008 年上半年，當時全球能源和食品價格上漲推高整體通膨，Fed 基於房市和勞動市場疲軟跡象選擇降息。

根據美銀測算，基於基數效應，若今年剩餘時間 CPI 月增率維持在 0.1%，年增率年底將回升至 2.9% 左右。若使用 Fed 更青睞的核心 PCE 物價指數分析，較去年同期指標上升趨勢會更早出現。此外，「對等關稅」政策也為未來幾個月通膨帶來供給側衝擊的上行風險。

市場對 Fed 降息預期轉變，源自於 7 月非農就業數據走軟及先前月份數據下修。同時，通膨前景潛藏上行風險。

美銀外匯策略師 Howard Du 表示，若 Fed 重啟降息週期，今年剩下時間內的降息舉措恐在通膨年增率上升背景下發生，上一次出現這種情況是在 2007-2008 年，當時彭博美元指數下跌約 8%。

當央行在通膨抬頭時降息，會壓低經通膨調整後的實質政策利率，削弱本國貨幣吸引力。

美銀回看歷史數據發現，在「通膨上升、利率下降」情境中，美元同期貶值幅度最大，6 個月內平均回報率為 - 1.6%，降息前就開始貶值，降息後 1 至 3 個月內疲軟趨勢延續，6 個月後才可能反彈。今年美元走勢與 2007 年相關性最高，料將創下 1999 年來最大年度跌幅，對美國利率高度敏感的美元兌日元在此情景下往往跌幅最大。

儘管 7 月 CPI 加速至今年來最快成長速度，PPI 漲幅超出預期，但利率交易員定價顯示，Fed 下月降息 1 碼機率仍接近 85%。