鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 17:33

美國聯合健康集團 (UNH-US) 周五 (15 日) 盤前股價強勁上漲 12.68%，這一漲勢主要歸因於巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 揭露新投資，以及與 Amedisys Inc. 的併購案獲得美國司法部批准。

聯合健康股價盤前飆漲逾12% 巴菲特注資與併購獲批雙重利多(圖:shutterstock)

波克夏已取得 504 萬股聯合健康集團股票，價值約 15.7 億美元。同時，司法部已清除聯合健康集團以 33 億美元收購家庭健康和安寧照護公司 Amedisys Inc. 的障礙。

為解決反壟斷疑慮，聯合健康集團需剝離位於 19 州共 164 個相關據點，其中多數由 BrightSpring Health Services 和 Pennant Group 接手。

此前，聯合健康集團股價在 2025 年面臨重重挑戰，年初至今曾下跌近 50%。公司受醫療成本上升、司法部調查計費行為、網路攻擊及前高層遇害等多重打擊，第二季獲利不如預期。此外，執行長 Andrew Witt 於 5 月突然辭職，由曾在 2006 年至 2017 年執掌公司的 Stephen Hemsley 回鍋。