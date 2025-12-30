鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 20:10

美國銀行 (BAC-US) 執行長莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 近日發出強烈警告，指出美國經濟的規模「遠大於」聯準會，並批評市場對聯準會利率變動的關注，已達到「痴迷過度」的程度。莫伊尼漢強調，民營部門，包括小型、中型和大型企業以及企業家們，才是驅動經濟成長的主要力量。

在本月預錄的《面對國家》(Face the Nation) 節目專訪中，莫伊尼漢表示，「人們對聯準會的痴迷程度太高了」。他認為，那種認為國家命運「繫於聯準會調整 25 個基點利率」的想法，已經顯示出「我們已然亂了套」。

莫伊尼漢指出，聯準會的職責僅在危機時期，例如在金融衝擊下作為「最後貸款人」來穩定市場與物價時才最為關鍵。他坦言，在非危機時刻，「坦率地說，大家其實不應該感覺到它的存在」。

此番言論發表的背景是，聯準會連續第三次會議宣布降息 25 個基點。在此期間，華爾街仍寄希望於進一步的寬鬆政策來維持股市的上漲勢頭。

此前，摩根大通和高盛等機構，已根據聯準會官員的評論和最新的就業數據，調整了其對降息時程的預期。例如，紐約聯準會主席威廉斯 (John Williams) 曾表示，政策屬於「適度限制性」，尚有調整空間。

莫伊尼漢同時處理了關於聯準會獨立性可能面臨政治干預的日益嚴重的擔憂，特別是針對總統川普準備提名鮑爾 (Jerome Powell) 繼任者的情況。他堅定回應：「如果我們失去一個獨立的聯準會，市場將會給予懲罰」。