鉅亨網編譯許家華 2026-01-01 11:58

美國總統川普週三 (31 日) 簽署公告，將原定於 2026 年 1 月 1 日調升的進口關稅措施延後一年實施，適用範圍包括軟墊家具、廚房櫥櫃及盥洗櫃等木製家居產品。

根據白宮發布的事實表（Fact Sheet），這項公告援引了《1962 年貿易擴展法》第 232 條款，原本計劃在 2026 年初將部分家具和櫥櫃關稅從現行 25% 提高至更高稅率，但經過與貿易夥伴的持續協商後，調整上調時間至 2027 年 1 月 1 日，以便進一步談判與安排。

目前進口軟墊家具、廚房櫥櫃及盥洗櫃的 25% 關稅維持不變，原先規劃的未來提高措施將延後。白宮指出，這項決定是為了支持美國林業與木製品產業、增強供應鏈韌性，並在持續與其他國家就貿易互惠及國家安全問題進行建設性談判。

此前，美國政府於 2025 年 9 月曾宣布對進口木材及相關家具加徵新關稅措施，包括對木材和原木課徵 10% 關稅，對廚房櫥櫃、浴室盥洗櫃及特定軟墊家具課徵 25% 關稅，且規劃在 2026 年進一步提高部分稅率。此類新關稅原預計在 2026 年初生效，可能推升家居用品與建材成本，市場擔憂也曾引導部分消費者與企業提早備貨。