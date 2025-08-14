鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 18:20

舊金山聯準會主席戴利 (Mary Daly) 周三 (13 日) 明確表態，反對在九月會議上大幅降息 50 個基點。她認為，這麼做很像是應對「緊急情況」，但她不認為勞動力市場有那麼脆弱或需要追趕。

舊金山Fed戴利反對9月降息50基點：勞動市場未出現「緊急情況」(圖:shutterstock)

戴利指出，儘管勞動力市場狀況已有所軟化，失業人員再就業時間變長，她已不再用「穩健」形容勞動力市場。不過，即使她承認變化正朝「錯誤的方向」發展，但其實「現在還不算差」。

她補充說：「我沒有看到那種情況，也不認為有追趕的必要。」

戴利先前支持聯準會上個月維持利率不變的決定，但此後她也表示，她會支持 9 月份的降息。這一轉變是基於通膨壓力不如之前擔心的那麼大，並且勞動力市場狀況已經有所軟化。

她認為，目前的政策對於經濟未來走向可能「過於緊縮」，因此需要「重新校準」。她主張在接下來的一年左右時間裡，逐步將政策調整至更中性的設定。

戴利在 6 月時曾預測今年將有兩次降息，她表示此預測仍然合理。然而，她補充說，如果看到更多跡象表明勞動力市場「更加岌岌可危」，那麼今年剩餘的 3 次會議都進行降息也可能合適。反之，如果通膨出現嚴重的強勢跡象，降息次數將會減少。