香港股市三大指數今 (13) 日開高走高，截至午間收盤，恒生指數(HSI) 漲 1.88% 至 25439.91 點，恒生科技指數 (HSTECH) 漲 2.35%，國企指數漲 1.86%，追隨美股中概股周二 (12 日) 上漲氣勢。此外，市場對聯準會 (Fed) 降息預期大幅升溫也是港股科技股大漲的主因。

Fed降息預期+企業財報激勵！科技股領漲港股 恒生指數收復25000點大關

盤面上，科技股全線上漲，嗶哩嗶哩漲超 5%，阿里巴巴漲超 4%，美團、騰訊、快手、百度漲超 3%，影視娛樂族群也表現強勢，騰訊音樂漲超 15%，蘋果概念延續漲勢，鴻騰精密漲超 8%，生技類股亦大漲，北海康成漲超 34%，中資券商股也普遍上漲，國聯民生漲超 7%。

消息面上，美國財長貝森特周二暗示，在上月按兵不動之後，Fed 應當對 9 月降息 50 個基點持開放態度。此外，美國總統川普宣佈打算對半導體進口徵收 100% 關稅，但承諾在美進行大規模投資的企業將可獲得豁免。

個股表現方面，騰訊音樂今日早盤暴漲逾 17%，創下歷史新高，因最新發佈的今年第二季業績表現大超市場預期。

具體來看，騰訊音樂今年次季總收入達 84.4 億元，年增 17.9%，調整凈利 26.4 億元，年增 33%，其中線上音樂服務收入年增 26.4% 至 68.5 億元，線上音樂訂閱收入亦年增 17.1% 至 43.8 億元，線上音樂付費用戶數達 1.244 億，ARPPU(單個付費使用者月均收入) 進一步提升至 11.7 元。

今日港股盤后，騰訊也將披露最新的財報，分析師估收入將年增 11%，連 3 個季實現兩位數增長表現。另外，市場對騰訊 12 個月遠期 EPS 平均預期已攀升至歷史新高。

與此同時，騰訊目前的估值吸引力正在顯現。根據《彭博資訊》數據，按預期遠期本益比計算為 17.6 倍，低於五年平均水準的 20 倍。

Polen Capital 投資組合經理 June Lui 指出，廣告業務的成長動能是關鍵看點，騰訊在 AI 的進展將有助於推動視頻號服務的成長動能。騰訊多元化的業務組合使其比同行更具防禦性，能更好地應對關稅和宏觀經濟不確定性等不利因素。

貝森特周二受訪時表示，他希望參議院能在 Fed 下月開會前確認現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭填補 Fed 理事會的臨時空缺。 米蘭的提名必須獲得參議院批准，任期至明年 1 月 31 日。

貝森特指出，鑑於上周公佈的就業數據大幅下修以及周二公佈的有利 CPI 數據，米蘭的任命可能為 9 月會議上大幅降息奠定基礎。「現在真正需要考慮的是，下月我們是否應降息 50 個基點？」

從美國固收市場的變動來看，過去數周投資人也已不斷湧入掉期、選擇權和直接做多美債部位，押注 Fed 能在未來幾個月降低借貸成本。

有分析機構指出，一旦 Fed 降息周期開啟，市場流動性將進一步得到釋放，對美股、港股科技股的估值提升都有所助益。