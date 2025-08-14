【Joe’s華爾街脈動】降息確立推升股市再創新高
Joe Lu
台股技術面蓄勢挑戰高點，外資流出與類股輪動值得密切關注
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 13 日 美東時間
摘要
- 在聯準會九月降息幾近確立的背景下，美股飆升至歷史新高，為亞洲市場創造了看漲的外部環境。
- 此波漲勢基礎廣泛，由那斯達克與小型股羅素 2000 指數領漲；而在台灣，資金從大型電子股輪動至塑膠、玻璃及中小型股。
- 美元急劇走弱，以及 VIX 指數創下 2025 年新低，反映了市場已果斷地將貨幣寬鬆政策納入定價。
- 七月份美國消費者物價指數 (CPI) 低於預期，為 2.7%，為市場積極佈局降息預期提供了最後的催化劑。
- 台灣政府正積極鼓勵半導體赴美投資，作為當前雙邊貿易談判的戰略一環。
全球市場的主要驅動因素已然確立。市場預期聯準會九月降息的機率高達 94%，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
