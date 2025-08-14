AI概念股CoreWeave財報踢鐵板 虧損擴大拖累股價跌18%
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》報導，AI 資料中心營運商 CoreWeave(CRWV-US) 財報超預期虧損，每股調整後虧損 27 美分高於分析師預期的 21 美分，周三（13 日）股價重挫 18%。且該公司周四即將面臨 IPO 禁售令到期，恐增加股價波動。
截稿前，CoreWeave 股價下跌 18.9%，暫報 120.63 美元。
Stifel 分析師寫道：「我們對長期前景仍樂觀，今天的數據也令人鼓舞，但短期漲勢恐受限於潛在稀釋效應和不確定性，加上周四禁售期到期的影響。」分析師所指的是 CoreWeave 收購 Core Scientific(CORZ-US) 可能造成的股權稀釋疑慮。
CoreWeave 本季預估營收 12.6 億至 13 億美元，優於分析師預期 12.5 億美元。公司也調高 2025 年全年營收預測，從 5 月時的 49 億至 51 億美元上修為 51.5 億至 53.5 億美元，超過分析師預期的 50.5 億美元。
該公司營收比去年同期暴增兩倍多，達到 12.1 億美元，超越華爾街預估的 10.8 億美元。
CoreWeave 的客戶包括 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US)，最近還跟大型客戶簽下擴張合約。CoreWeave 本季花 14 億美元收購 AI 模型監控新創 Weights and Biases，季末擁有 301 億美元的在手訂單。
摩根士丹利 (MS-US) 分析師點出，資本支出指引偏保守，部分投資延到第四季執行，可能是潛在弱點。
