AI概念股CoreWeave財報踢鐵板 虧損擴大拖累股價跌18%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-14 00:48

據《CNBC》報導，AI 資料中心營運商 CoreWeave(CRWV-US) 財報超預期虧損，每股調整後虧損 27 美分高於分析師預期的 21 美分，周三（13 日）股價重挫 18%。且該公司周四即將面臨 IPO 禁售令到期，恐增加股價波動。

CoreWeave虧損超預期引發股價重挫14%，禁售令即將到期恐加劇波動。(圖:Shutterstock)

截稿前，CoreWeave 股價下跌 18.9%，暫報 120.63 美元。

Stifel 分析師寫道：「我們對長期前景仍樂觀，今天的數據也令人鼓舞，但短期漲勢恐受限於潛在稀釋效應和不確定性，加上周四禁售期到期的影響。」分析師所指的是 CoreWeave 收購 Core Scientific(CORZ-US) 可能造成的股權稀釋疑慮。

CoreWeave 本季預估營收 12.6 億至 13 億美元，優於分析師預期 12.5 億美元。公司也調高 2025 年全年營收預測，從 5 月時的 49 億至 51 億美元上修為 51.5 億至 53.5 億美元，超過分析師預期的 50.5 億美元。

該公司營收比去年同期暴增兩倍多，達到 12.1 億美元，超越華爾街預估的 10.8 億美元。