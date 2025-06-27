去年出價被嫌太低 CoreWeave重新談判收購Core Scientific

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 03:12

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根據《華爾街日報》周四 (26 日) 報導，知情人士透露，AI 雲端基礎設施公司 CoreWeave(CRWV-US) 正與數位基礎設施業者 Core Scientific(CORZ-US) 洽談收購事宜，這是該公司去年收購提案遭拒後的再次嘗試。

CoreWeave去年收購Core Scientific提案遭拒後捲土重來，兩家公司正洽談收購事宜，交易可能在數周內完成。(圖:Shutterstock)

知情人士稱，只要談判不出現意外，交易可能在未來數周內完成。雖然無法得知具體談判條件，但 Core Scientific 業務快速成長，可能獲得可觀溢價。該公司目前市值接近 37 億美元，今年迄今股價下跌約 15%。

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Core Scientific 稱，是北美最大的比特幣挖礦和託管服務高效能數位基礎設施擁有者和營運商之一。

CoreWeave 提供 AI 雲端基礎設施服務，是許多大型科技公司，如微軟 (MSFT-US) 是的合作夥伴。CoreWeave 作為中間商，出租輝達 (NVDA-US)GPU 的使用權給 Meta (META-US) 與 IBM(IBM-US) 等公司。

CoreWeave 於今年 3 月上市，目前市值約 750 億美元。

去年 CoreWeave 曾試圖以每股 5.75 美元收購 Core Scientific，當時對該公司估值超過 10 億美元。Core Scientific 拒絕了這項提案，認為出價過低，並表示將專注於與 CoreWeave 的既有合作關係。Core Scientific 股價目前已超過當時出價的兩倍。

兩家公司合作多年。去年 6 月，他們宣布簽署一系列長達 12 年的合約，Core Scientific 將提供數百百萬瓦電力來託管 CoreWeave 的營運，為 Core Scientific 創造數十億美元營收。

Core Scientific 是眾多比特幣礦商之一，它擁有大量電力和冷卻設施，在 AI 需求爆發下成為搶手資源。隨著企業對 AI 運算能力需求激增，雲端服務供應商正積極擴展基礎設施，收購現有高效能運算設施成為快速擴張的捷徑。

受收購消息激勵，Core Scientific 股價周四大漲約 30%，截稿前暫報 15.88 美元。CoreWeave 則小幅下跌近 1.3%。