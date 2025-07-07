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核電級算力買下來！CoreWeave砸90億併Core Scientific

鉅亨網編譯段智恆


雲端運算服務商 CoreWeave 周一 (7 日) 宣布，將以全股票交易方式收購比特幣礦業轉型資料中心營運商 Core Scientific，交易總價約為 90 億美元。此項收購將大幅擴展 CoreWeave 的資料中心規模，並強化其人工智 (AI) 慧與高效能運算 (HPC) 業務部署。

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核電級算力買下來！CoreWeave砸90億併Core Scientific(圖：REUTERS/TPG)

根據 CoreWeave 公布的聲明，本次交易對 Core Scientific 每股估值為 20.40 美元，較 6 月 25 日雙方交易傳聞曝光前的收盤價溢價達 66%。交易預計在 2025 年第四季完成，尚須通過監管機關審核。交易完成後，Core Scientific 股東在合併後公司的持股比例將低於 10%。


CoreWeave 執行長 Michael Intrator 表示，這項併購將加速公司推動 AI 與 HPC 工作負載部署的戰略。隨著全球 AI 運算需求飆升，雲端基礎建設供應商正加速擴建資料中心。此次收購讓 CoreWeave 得以取得 Core Scientific 高達 1.3 吉瓦的電力與現有機房資源，相當於一座核電廠所能供應的規模。

Core Scientific 曾是美國最大比特幣挖礦企業之一，但在加密貨幣價格重挫後於 2022 年底申請破產。隨著比特幣反彈與 AI 浪潮崛起，該公司於 2024 年初脫離破產程序，並迅速轉型為 AI 基礎設施供應商，並與 CoreWeave 簽署一系列為期 12 年的長期代管協議，承諾提供約 200 兆瓦資料中心容量。

雖然此次交易溢價顯著，但市場反應呈現分歧。CoreWeave(CRWV-US) 股價周一盤中一度下跌逾 6%，報 155.26 美元；Core Scientific 股價則暴跌約 24% 至 13.65 美元，較報價價差超過 6 美元，顯示投資人對交易條件仍有疑慮。不過，CoreWeave 2030 年到期、票面利率 9.25% 的高收益債券則逆勢上漲至 103.13 美分，成為美國高收益債市場當日表現最佳之一。

這項併購案也是 CoreWeave 第二度出手。早在 2024 年中，該公司便提出約 10 億美元的初步收購意向，並與 Core Scientific 建立合作關係。有外媒日前報導，OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 簽署的資料中心擴建協議涉及高達 4.5 吉瓦 (GW) 的容量，顯示整個 AI 基礎建設戰場正迅速擴張。

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CoreWeaveCore Scientific收購AI人工智慧資料中心雲端運算比特幣礦商產業

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