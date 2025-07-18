滙豐唱空輝達親兒子CoreWeave 給出目標價32美元、與市場共識差逾六成
鉅亨網編譯王貞懿
滙豐銀行 (HSBC) 首次就 AI 基礎設施供應商 CoreWeave(CRWV-US) 發表報告，予其「減持」評級，目標價 32 美元，即較周三（16 日）收盤市價潛在跌幅超過 77%。消息一出後，周四 CoreWeave 下跌 - 7.57%，收盤報 132.21 美元。
滙豐分析員 Abhishek Shukla 指出，CoreWeave 主要收入來自少數大客戶，當中包括微軟 (MSFT-US)、OpenAI 及英偉達 (NVDA-US)，惟客戶並未採用 CoreWeave 的軟體服務，削弱公司產品的競爭力與客戶黏性。
今年首季，CoreWeave 有 72% 收入來自微軟，微軟與 OpenAI 更佔據 CoreWeave 大部分的在手訂單。報告亦指出，CoreWeave 股價自 3 月底上市以來已飆升逾 240%，認為其估值過高。
利多消息推升股價
在滙豐發布這份看淡報告前，周四 CoreWeave 股價盤前大漲 6.3%，因該公司前一天宣布將在賓州投資最多 60 億美元，興建一座 AI 資料中心。
CoreWeave 聯合創辦人兼執行長 Michael Intrator 表示：「隨著高效能 AI 運算需求不斷增長，CoreWeave 正在擴展專為 AI 打造的雲端服務，以滿足需求並增強美國領導地位。」
市場看法分歧
值得注意的是，滙豐的 32 美元目標價遠低於市場主流看法。
根據 FactSet 調查，在有提供目標價的 17 位分析師中，目標價中位數已從 67 美元上修至 85 美元，調升幅度達 26.87%，不過上述目標價仍遠低於當前股價。
而在更廣泛的 24 位分析師評級中，給予「樂觀」評級 4 位、「中立」18 位、「保守」僅 2 位。
商品化擔憂
滙豐質疑 CoreWeave 的競爭優勢，認為 GPU 雲端服務日益商品化，投資報酬率相對較低。分析師特別指出，CoreWeave 的客戶主要使用自有軟體，這「稀釋」了公司的價值主張，降低了客戶對 CoreWeave 平台的依賴度。
該行對 2027 年至 2030 年的獲利預估較市場共識低 45%，預期因公司積極擴張資料中心，會導致自由現金流疲弱與資本支出龐大。
CoreWeave 作為專注 AI 運算的雲端服務商，受惠於 AI 熱潮快速成長，但高估值也引發市場擔憂。
60 億美元資料中心投資案顯示 CoreWeave 擴張野心，但也增加營運槓桿風險。投資人將密切關注公司能否在客戶集中度高的情況下，維持競爭優勢並實現獲利成長。
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