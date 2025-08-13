鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 22:11

根據《彭博》周三 (13 日) 報導，俄羅斯計劃將其為彌補此前超產而必須執行的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產措施，延長三個月至 11 月，以分攤壓力並減輕短期削減幅度，為增加原油供應爭取更多空間。

俄羅斯延長OPEC+補償減產至11月 增產空間大開(圖：REUTERS/TPG)

這項新的補償計畫，讓俄羅斯能在今、下兩月與沙烏地阿拉伯等 OPEC + 成員一同加快恢復增產步伐，把握傳統的夏季高需求期。OPEC + 近期大幅調整策略，加速重啟閒置產能以奪回市占，但此舉恐加劇原油市場的供應過剩壓力，進一步拖累油價。

根據《彭博》取得並送交石油輸出國組織 (OPEC) 的最新補償時程，俄羅斯將在 7 月至 11 月期間，每月減少增產幅度 8.5 萬桶 / 日，12 月再額外削減 9,000 桶 / 日。相較之下，4 月達成的舊計畫要求俄方在 7 月至 9 月期間的補償減產規模幾乎是新方案的兩倍，且原本 9 月就會結束補償程序。

數據顯示，俄羅斯 6 月原油產量為每日 912 萬桶，依修訂後的計畫，8 月可增至 925.9 萬桶，9 月可再升至 936.4 萬桶，同時仍符合減產義務。延長補償期限意味俄方在 7 月需要削減的配額遠低於原本的 13.7 萬桶 / 日，《彭博》計算顯示，這反映俄方上月實際多削減了 3.5 萬桶 / 日，而非舊時程推算的僅 1.7 萬桶 / 日超產。

國際油價今年迄今下跌約 11%，布蘭特原油期貨報每桶 66 美元附近。國際能源署 (IEA) 周三的月報重申，全球原油市場在第四季將出現大量過剩，明年甚至可能達到每日近 300 萬桶的歷史新高。OPEC + 已暗示，接下來的政策行動可能包括繼續增產、暫停或重新減產。