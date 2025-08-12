鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-12 23:20

‌



石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (12 日) 公布最新月報顯示，該組織上調 2026 年全球原油需求預測，同時下修美國及其他非石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 產油國的供應增幅，顯示未來油市可能比先前預期更為緊俏。

OPEC月報：上調2026年原油需求預測 全球油市供應恐趨緊(圖：REUTERS/TPG)

OPEC 預估，2026 年全球原油需求將較 2025 年增加日均 138 萬桶，較先前預測多出 10 萬桶，略高於今年的增速。該組織並將非 OPEC 國家的供應增幅下調至日均 63 萬桶，低於上月預測的 73 萬桶。由於需求上修、供應增幅縮減，若 OPEC + 不恢復更多減產的產量，明年全球原油庫存恐將以日均近 120 萬桶的速度下降。

‌



需求成長與供應放緩助攻 OPEC 看法樂觀

OPEC 表示，調整需求預測主要反映全球經濟展望改善，包括美國總統川普近期簽署部分貿易協議，以及印度、中國、巴西等經濟體表現優於預期。該組織將今年全球經濟成長率預測上調至 3.0%，並稱「2025 年下半年開局的經濟數據進一步確認全球成長具韌性，儘管美國主導的貿易緊張與地緣政治風險持續存在」。

OPEC 的需求展望仍位於產業上緣，遠高於國際能源總署 (IEA) 等機構的預測。IEA 預估今年全球石油需求僅增加日均 70 萬桶，能源轉型步伐較 OPEC 假設更快。值得注意的是，OPEC 在過去幾年屢次過度樂觀，去年曾連續 6 次下修需求預測，全年累計調降 32%。

沙烏地阿拉伯近期的政策也顯示出一定樂觀情緒。本月稍早，沙國與 OPEC + 夥伴決定將原定分階段恢復的每日 220 萬桶產能提前一年全數釋放，不過這一舉措在全球經濟前景因美國貿易戰而蒙上陰影的背景下，使布蘭特原油價格今年迄今下跌約 11%，目前在倫敦報每桶 66 美元。

美國頁岩油壓力加大 OPEC 數據更改惹爭議

油價下跌與 OPEC + 增產，正對美國頁岩油經濟性構成壓力。OPEC 預測，美國 2026 年的緊密油 (頁岩油) 產量將較上月預估減少 10 萬桶 / 日，全年僅增 13 萬桶，遠低於今年 1 月預測的 51 萬桶增幅。該組織指出，預測下修反映資本支出持續謹慎、鑽井與完井效率雖有提升，但鑽探動能放緩，以及主要頁岩油區域的天然氣產量增加。

OPEC 最新月報顯示，7 月 OPEC + 原油供應日均增加 33.5 萬桶，略低於配額增幅的 41.1 萬桶。其中，沙烏地阿拉伯貢獻約一半增量。不過，報告中連續第二個月採用了「供應至市場」數據，而非傳統的實際產量數據，並在附註中透露沙國向 OPEC 通報 7 月實際產量反而較 6 月減少 55.1 萬桶至 920 萬桶。沙國此前曾表示，6 月短期增產是為了在以色列與伊朗衝突期間安全定位原油，並未真正出售這部分額外供應。