晶片雙雄繳保護費 專家最憂：下次要收多少？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-13 21:40

‌



根據《CNBC》周三（13 日）報導，科技巨頭與川普政府達成史無前例協議。白宮確認，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 獲准對中銷售 AI 晶片，條件是須將中國營收的 15% 上繳給美國政府。蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克則宣布未來四年將美國投資承諾提高至 6000 億美元。

川普政府要求輝達、超微上繳中國營收15%，分析師擔憂開政府任意課稅先例。(圖:Shutterstock)

PP Foresight 科技分析師 Paolo Pescatore 指出，這波交易潮顯示企業迫切尋求關稅減免。「所有大型科技公司都受到關稅負面衝擊，無法承受動輒數百萬美元的額外費用，這將進一步侵蝕獲利。」他預期蘋果的大幅投資將引發產業骨牌效應。

‌



輝達超微協議引發激烈辯論。部分策略師直接稱此協議為「敲詐」，質疑是否違憲，並將其比作出口稅。 白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周二 (12 日) 表示，15% 出口稅的合法性和執行細節仍在「敲定中」，暗示類似協議可能擴及其他企業。

Constellation Research 創辦人 Ray Wang 稱此協議很不尋常，認為政府抽成的做法很「詭異」。他在周一《CNBC》節目中表示，「真正詭異的是，這些晶片是否構成國安問題仍不確定。如果答案是否定的，那政府就是在抽成。」

投資人最初對協議表示歡迎，認為有助兩家公司重新進入中國市場，但 Wang 警告投資人會擔憂「政府是否會任意決策？每位總統都能在這類交易中扮演造王者角色嗎？」