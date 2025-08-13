輝達、超微交保護費換出口許可開先例！白宮擬擴大「抽成」模式

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-13 03:41

白宮發言人表示，川普要求輝達、超微的對中銷售晶片營收分成模式，未來可能擴大到更多公司。(圖:Shutterstock)

美國總統川普周一確認已與輝達達成協議，美國政府批准 H20 晶片出口許可，換取 15% 營收分成。

李維特表示：「法律依據和執行機制仍由商務部研議中，關於實際如何實施的進一步細節，我會請你們詢問商務部。」

白宮確認，超微也獲得許可批准，交換條件是上繳中國銷售額的一定比例。

川普周一說：「我說，如果我要這麼做，我希望你們作為一個國家支付我們一些東西，因為我給了你們許可。」

輝達本周在聲明中表示：「我們遵循美國政府為我們參與全球市場制定的規則。」

川普表示超微和輝達的出口許可是既定協議。但追蹤貿易事務的律師和專家警告，由於現有法律規範政府如何對出口許可收費，川普的協議可能很複雜。