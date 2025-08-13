輝達、超微交保護費換出口許可開先例！白宮擬擴大「抽成」模式
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周二 (12 日) 報導，川普政府仍在研擬對輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 徵收 15% 營收分成的細節，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周二（12 日）表示未來可能擴大到更多公司。
美國總統川普周一確認已與輝達達成協議，美國政府批准 H20 晶片出口許可，換取 15% 營收分成。
李維特表示：「法律依據和執行機制仍由商務部研議中，關於實際如何實施的進一步細節，我會請你們詢問商務部。」
白宮確認，超微也獲得許可批准，交換條件是上繳中國銷售額的一定比例。
川普周一說：「我說，如果我要這麼做，我希望你們作為一個國家支付我們一些東西，因為我給了你們許可。」
輝達本周在聲明中表示：「我們遵循美國政府為我們參與全球市場制定的規則。」
川普表示超微和輝達的出口許可是既定協議。但追蹤貿易事務的律師和專家警告，由於現有法律規範政府如何對出口許可收費，川普的協議可能很複雜。
值得注意的是，《彭博》周二報導，中國政府近周來一直鼓勵當地企業避免在任何政府或國安相關工作中使用輝達的 H20 晶片。
