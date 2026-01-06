鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-06 06:54

國際油價周一 (5 日) 上漲約 1 美元，美國總統川普捉拿委內瑞拉總統馬杜洛之後，由於委國是全球原油儲存量最大的國家，交易員正在評估後續的潛在影響。

能源商品價格

‌



布蘭特原油 (Brent) 上漲 1.01 美元或 1.66%，收在每桶 61.76 美元。

西德州中質原油 (WTI) 上漲 1 美元或 1.74%，收在每桶 58.32 美元。

原油盤中走勢震盪，早盤上漲逾 1 美元，但午盤又一度下挫超過 1 美元。投資人正在評估馬杜洛，以及美國接管這個石油輸出國組織 (OPEC) 成員國的後續影響。美國隊委國原油出口的禁運令，目前仍存在。

Aegis Hedging 分析師說：「油市的不確定性在於，美國行動會如何改變委國的原油流動。」

其中一名高階主管說：「除了已經在當地營運的雪佛龍之外，你不會看到其他公司承諾開發這個資源。」

這幾十年來，委內瑞拉石油產量暴跌，主因是管理不佳，且 2000 年代把石油設施國有化之後，一直無法吸引外國投資。

委內瑞拉去年的石油產量平均每日約 100 萬桶，相當於全球約 1%。

委內瑞拉代理總統周日表示，願意與美國合作。

Gabelli Funds 投資組合經理 Simon Wong 說：「我預測海上封鎖將被解除，最終制裁也會取消，使大量滯留海上和保稅倉儲的委國原油重返市場，但要到提高產量這一步，仍需要時間。」

根據路透取得的文件，以及包括油輪追蹤服務 TankerTrackers.com 在內的產業消息來源所指出的資訊，自年初以來，約有十多艘載滿原油與燃料的油輪已離開該國水域，表面上公然違反美國政府對其出口的封鎖。

地緣政治風險升高

川普也提出進一步進行美國干預的可能性，並暗示若哥倫比亞與墨西哥未能減少非法毒品流入，可能面臨軍事行動。

在此同時，分析師也在觀察伊朗對川普威脅的反應。川普表示，若身為 OPEC 產油國的伊朗加強對抗議活動的鎮壓，美國可能介入。

Catalyst Energy Infrastructure Fund 投資組合經理 Simon Lack 說：「顯然，現在的地緣政治風險更高了。美國支持下的政權更迭風險仍然很低，但正在上升，對象可能是哥倫比亞，甚至伊朗。」