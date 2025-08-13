關稅衝擊趨緩 美股屢創新高 但「七巨頭」獨大與小企業挑戰並存

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-13 15:40

美國股市近期表現強勁，主要股指屢創歷史新高，市場似乎已無視總統川普一再疊加關稅。通膨報告緩解了市場對關稅可能導致大幅漲價的擔憂，加上勞動市場動盪，投資人預期聯準會將傾向降息以支持經濟。

美股屢創新高 但「七巨頭」獨大與小企業挑戰並存

投資人消化了一份表現「較預期溫和」的通膨報告，這份報告緩解了先前市場對川普關稅可能導致物價大幅上漲的擔憂。儘管報告細節顯示美國經濟整體狀況好壞參半，但對於關稅立即帶來大規模價格上漲的擔憂，似乎已不再有根據。

目前，川普對關稅的關注並未減弱，但他已調降了最初提出的一些「極限主義」關稅水準。這些關稅策略的調整，加上勞動市場出現不穩定的跡象，使得投資人更加確信聯準會 (Fed) 將傾向於透過降息來支持整體商業活動，以維護經濟穩定。

這種高度集中性帶來了潛在的風險。摩根士丹利的分析顯示，截至 7 月底，標普 500 指數中的公司，僅有 9% 不成比例的影響。換言之，即使其中一家公司表現不佳，也可能拖累整個市場。

儘管大型企業似乎能夠更好地應對關稅帶來的成本上升，但小型企業在關稅衝擊下仍顯得格外脆弱。主要原因是小型企業的定價能力不如大型企業，難以將增加的成本轉嫁給消費者。

全國獨立企業協會 (NFIB) 是美國最大的小型企業貿易團體，該組織周二發布的報告顯示，表示獲利的小型企業比例正在縮減。一份引述密西根州一家不具名金屬製品製造商的報告指出：「成本增加影響著每個人。我相信情況會有所改善，但這需要時間——大約 6 到 12 個月。我只希望小型企業能堅持這麼久。」

Charles Schwab 金融集團總監兼資深投資策略師 Kevin Gordon 指出，美國經濟尚未完全擺脫困境。他特別提到，本周三勞工統計局將公布另一項通膨指標，即生產者物價指數 (PPI)，這項數據追蹤生產者獲得其產品的價格，且往往受到聯準會的更密切關注。

Gordon 表示，如果這份報告顯示出比周二報告更明顯的通膨加劇跡象，股市可能很快就會從目前的新高點回落。