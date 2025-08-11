search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

AI與減稅利多推升 花旗估標普500年底上看6600點

鉅亨網編譯段智恆


根據《路透》周一 (11 日) 報導，花旗集團 (Citigroup)(C-US) 上調標普 500 指數今年底目標至 6,600 點，預期美國總統川普的減稅與支出法案將帶動企業獲利成長。

cover image of news article
AI與減稅利多推升 花旗估標普500年底上看6600點(圖：REUTERS/TPG)

這是花旗在短短兩個月內第二度調高預測，亦呼應滙豐 (HSBC)、高盛 (GS-US) 與美銀證券 (BAC-US) 等大型券商近期的樂觀預估。新目標相較上周五收盤的 6,389.45 點，仍有約 3.2% 的上行空間，高於花旗 6 月預測的 6,300 點。


花旗分析師在周五深夜的報告中指出，美國關稅帶來的基本面壓力已大致反映在市場預期中，而減稅與支出法案的稅務優惠將改善企業的未來盈餘。該法案已於 2025 年 7 月 4 日簽署成法，內容包括大規模企業減稅與永久擴大員工福利選項。

自川普 4 月 8 日實施「解放日」關稅後，標普 500 指數一度觸底，至今已反彈 32.2%，並在 7 月創下新高，主要受惠於大型科技股亮眼財報，帶動 AI 概念行情回溫。花旗指出，被稱為「美股七雄」(Magnificent Seven) 的科技企業優異表現，是推升指數的關鍵，而指數中其他成分股的表現也正逐漸轉強。

在樂觀情境下，花旗預期標普 500 可望上探 7,200 點，並將 2025 與 2026 年的每股盈餘 (EPS) 預測分別上修至 272 美元與 308 美元，高於先前預估的 261 美元與 295 美元。

文章標籤

花旗美股標普500川普減稅AI人工智慧美股七雄

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006396.090.10%
NASDAQ10023627.820.07%
道瓊指數44178.930.01%
費城半導體5746.121.20%
美元指數98.5580.39%
美國10年公債殖利率4.2713-0.41%
花旗集團92.72-0.01%
高盛集團721.475+0.03%
美國銀行46.205+0.42%

延伸閱讀



Empty