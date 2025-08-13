鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-13 13:30

Circle (CRCL-US) 股價周二 (12 日) 盤後下跌逾 5%，僅管如此，自其 IPO 後，已上漲 425%。

Circle擬出售千萬股 盤後跌逾5% IPO後已漲425%(圖:shutterstock)

公司周二發布首份財報，該財報顯示當季營收優於預期。但隨後宣布計畫出售 1000 萬股，其中 200 萬股為公司 A 類普通股，800 萬股由現有股東出售，這一消息被視為盤後下挫的主因。

Circle 第二季總營收達 6.58 億美元，超出分析師預期的 6.47 億美元。執行長 Jeremy Allaire 指出，其穩定幣 USDC 是「過去一年增長最快的主要穩定幣」，流通量年增 90% 至 613 億美元。截至 8 月 10 日，又成長了 6.4%，達到 652 億美元。

Allaire 強調， USDC 作為價值儲存和跨境結算的使用持續擴大。公司也宣布將推出新的區塊鏈網路 ARC。

Circle 營收主要來自支持 USDC 的短期國庫券利息收入，儲備收入年增 50% 至 6.34 億美元。Allaire 預期聯準會降息將加速業務發展。

Allaire 表示，如果聯準會降息，短期國債殖利率下降，穩定幣的成長將抵消利率的下降。

他說：「我們相信，較低的利率將加速業務發展，隨著貨幣流通速度加快，投入資本增加，以及更多的人將資金投入經濟，這種效用極高的貨幣形式將會成長。」

分析師看法分歧。Compass Point 分析師 Ed Engel 認為，公司 2025 財年 36% 至 38% 的毛利率指引「略顯遜色」，故重申「賣出」評級和 130 美元 目標價。

然而，Seaport Research 分析師 Jeff Cantwell 則稱 Circle 為「最純粹的穩定幣投資選擇」，給予「買入」評級和 280 美元 目標價。