鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-13 17:50

供應輝達 (NVDA-US) 七成 PCB 的勝宏科技 (300476-CN) 正計畫赴香港上市，此舉可望助其打造全球影響力，為中國 PCB 產業邁向世界舞台中心添上重要一筆。

465%！「十倍大牛股」、輝達PCB供應商勝宏科技不斷創高 擬赴港IPO加速全球化(圖擷自勝宏科技官網)

《鈦媒體》報導，勝宏科技是今年 A 股的風雲企業之一，背後有輝達這一強大金主支持，還獲得黃仁勳公開點贊，是其中國夥伴，助力輝達在 AI 領域加速發展。2025 年，在 AI 東風的吹拂下，勝宏科技股價一路飆升，今年至周三 (13 日) 為止在累計上漲逾 465%，成為新晉「10 倍大牛股」。

勝宏科技的客戶陣容堪稱豪華，60% 的營收來自海外，合作單位包括特斯拉、超微、英特爾等歐美科技巨頭。創辦人陳濤、劉春蘭夫婦身家也隨公司發展水漲船高，突破 130 億元。

勝宏科技是輝達的核心供應商，2023 年切入輝達 H 系列 AI 加速卡供應體系，去年第四季通過 GPU200 產品認證，晉升為 Tier1 等級供應商，拿下逾 50% 的市佔率，今年第一季與輝達訂單綁定率突破 70%。

勝宏科技雖從事 PCB 業務，但技術實力遠超同業，在 AI 算力卡等關鍵賽道佔據全球第一份額，產品線豐富。黃仁勳對勝宏也青睞有加，不僅因其穩定出貨，更因其在高端 PCB 領域的技術壁壘。在 5 階 / 6 階 HDI 產品中，勝宏科技能將雷射孔做到 0.076 毫米極限精度，良率達 85%，還與輝達聯合研發「動態阻抗調節技術」，提升 GPU 供電效率 15%，技術人員甚至參與輝達架構設計環節，優化晶片功耗等，這些技術均通過極限測試。得益於此，勝宏業績也一路狂飆，2019 至 2024 年收入和淨利大增。

今年第一季營收和利潤也表現驚人，第二季跟上半年也將持續增長，在資本市場上成為耀眼的「十倍大牛股」。

勝宏科技創辦人陳濤有著傳奇經歷，從邊疆退伍後南下廣東，從銷售起步自學成為技術專家，2003 年創辦公司前身，2006 年正式成立勝宏科技，與妻子劉春蘭共同打拼。公司率先打造智慧化 PCB 工廠，卡位新能源等領域，成為特斯拉等巨頭的重要供應商。

如今，勝宏科技赴港上市並非為「圈錢救急」，而是著眼於全球化佈局。該輝達供應商此次擬發行不超過總股本 10% 的 H 股以及 15% 超額配售權，募集的資金將用於擴建產能、豐富產品線等。

雖然帳面資金緊張，但勝宏科技的股價表現強勁，去年以來漲幅近十倍，也獲得許多機構加倉。