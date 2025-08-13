鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-13 00:50

‌



綜合外媒周二 (12 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創公司 Perplexity AI 宣布，已向 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)提出一項金額高達 345 億美元的非約束性收購要約，試圖買下 Google 旗下的 Chrome 瀏覽器。這筆全現金出價遠高於 Perplexity 自身估值，但公司表示，多家投資機構已同意全額資助交易。

開價345億美元！AI新創Perplexity出手收購Google Chrome(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，雖然 Perplexity 尚未公開資金來源，但已有多家基金提出願意提供所需資金。該公司成立僅三年，至今累計募資約 10 億美元，投資者包括輝達 (NVDA-US) 及日本軟銀(SoftBank)，上一次估值約 140 億美元，今年 7 月曾在延伸輪募資中估值升至 180 億美元。

‌



值得注意的是，這項收購提案是在美國司法部 (DOJ) 於反壟斷訴訟中建議 Google 剝離 Chrome 後提出。去年法院裁定 Google 在網路搜尋領域擁有非法壟斷地位，司法部在後續文件中指出，Chrome 是許多用戶進入網路的關鍵入口，若 Google 失去對該瀏覽器的控制，將有助於為競爭對手創造更公平的競爭環境。

Google 對收購提案未立即回應，但重申司法部的剝離要求屬於「過度干預」，並計劃對判決提出上訴。分析人士認為，Google 極不可能出售 Chrome，且若被迫出售，估值至少可能達 500 億美元，未來恐展開長期法律抗戰。

Perplexity 以 AI 驅動的搜尋引擎聞名，能提供簡明答案並附上原始資料來源鏈結。該公司上月推出自家 AI 瀏覽器 Comet，能代替用戶執行部分任務。若成功收購 Chrome，Perplexity 將可接觸逾 30 億名用戶，顯著提升在 AI 搜尋競爭中的優勢，與 OpenAI、Meta(META-US) 等巨頭抗衡。

根據《路透》取得的條款摘要，Perplexity 承諾維持 Chrome 底層的開源程式碼 Chromium，兩年內投資 30 億美元，並不更改預設搜尋引擎，以維護用戶選擇並減輕未來的競爭疑慮。公司表示，此舉可保留市場多樣性並促進公平競爭。

除了 Perplexity 外，OpenAI、Yahoo 及私募股權公司阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 也傳出有興趣競購 Chrome。OpenAI 目前正開發自家 AI 瀏覽器，也曾表達收購意願。