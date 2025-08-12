鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 15:30

‌



美國銀行 Mark Cabana 為首的利率策略師團隊，近期下調美國公債殖利率的預期。他們預計，到今年底，2 年期公債殖利率將從此前的 3.75% 降至 3.5%，而 10 年期公債殖利率則將從 4.5% 降至 4.25%。

經濟數據與聯準會政策轉向 美銀調降美債殖利率展望(圖:shutterstock)

此次調整主要緣於近期美國經濟數據的顯著變化，這些數據不僅改變了市場對利率的定價，也影響了美銀對美國利率的看法。

‌



Cabana 在周一 (11 日) 的報告中寫道：「近期的美國數據，顯著改變了市場對利率前景的定價，也改變了我們對美國利率的看法。聯儲會獨立性被削弱的風險，可能意味著更高的通膨容忍度，以及央行中更多人支持低利率，這些都被納入我們的考量。」

此外，疲軟的勞動市場數據對利率構成下行風險，而川普盟友米蘭 (Stephen Miran) 被提名為聯準會理事，也可能進一步使政策傾向於更低利率。

針對未來走向，策略師建議押注 5 年期隔夜指數掉期 (OIS) 利率下降，目標從目前的 3.46% 降至 2.8%。

他們還傾向於「在利率回升時加倉存續期間」，並預計反映投資者通膨預期的盈虧平衡通膨率將會擴大。

利率交換 (Interest-rate swaps) 市場顯示，交易員已消化聯準會在 12 月前降息超過兩次的可能性，並預計最早下個月降息 25 個基點的機率約為 80%。

儘管 9 月降息的市場預期「有些過頭」，但策略師不願做空，因存在聯準會一次性降息 50 個基點的風險，類似於 2024 年 9 月開啟貨幣寬鬆時的大幅降息。